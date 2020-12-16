AB tarafından yapılan 'yabancı göçmenlerin iadesi' teklifine Fas'tan ret

Fas'ın yerel internet sitesi Ya Biladi'de yer alan haberde, Fas Göç ve Sınır Güvenliği Kurumu Müdürü Halid Zeruali yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta içerisinde Fas'ı ziyaret eden AB Göç Birimi Temsilcisi Eva Johansson’un, yabancı düzensiz göçmenlerin iade edilmesi ile ilgili teklifinin reddedildiğini belirterek, “Her ülke kendi vatandaşlarıyla ilgili sorumluluğu üstlenmelidir." ifadelerini kullandı.
32 bin yasa dışı göç girişimi engellendi
- Fas’ın sınır güvenlik birimlerinin geçen sene 74 bin düzensiz göçmeni engellediğini belirten Zeruali, bu sene içerisinde 32 bin yasa dışı göç girişiminin engellediğini kaydetti.
Rota Afrika'dan Kanarya Adalarına çevrildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle göçmen şebekelerinin yöntem değiştirdiğine dikkat çeken Zeruali, “Sınırların kapalı olması nedeniyle göçmen şebekeleri geçiş rotalarını Afrika’dan Kanarya Adalarına çevirdi.” dedi.
- Fas, sahillerinin Avrupa kıtasına yakın olması sebebiyle Avrupa'ya yasa dışı geçiş yapmak isteyen Afrikalı göçmenler için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.