AB tarafından yapılan 'yabancı göçmenlerin iadesi' teklifine Fas'tan ret

Fas'ın yerel internet sitesi Ya Biladi'de yer alan haberde, Fas Göç ve Sınır Güvenliği Kurumu Müdürü Halid Zeruali yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta içerisinde Fas'ı ziyaret eden AB Göç Birimi Temsilcisi Eva Johansson’un, yabancı düzensiz göçmenlerin iade edilmesi ile ilgili teklifinin reddedildiğini belirterek, “Her ülke kendi vatandaşlarıyla ilgili sorumluluğu üstlenmelidir." ifadelerini kullandı.

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32 bin yasa dışı göç girişimi engellendi

Fas’ın sınır güvenlik birimlerinin geçen sene 74 bin düzensiz göçmeni engellediğini belirten Zeruali, bu sene içerisinde 32 bin yasa dışı göç girişiminin engellediğini kaydetti.

OYNAT 00:59 Yunanistan Sahil Güvenliğinin göçmenlerin botlarını batırmaya çalıştığı anlar kamerada Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının aralarında çocukların da bulunduğu mülteci botlarını batırmaya yönelik yaptığı tüm gayriinsani hareketlerin dakika dakika kayıt altına alınması, geri itmeleri inkar eden Frontex Direktörü Fabrice Leggeri'nin görevinin sorgulanmasına neden oldu. Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri, AB Parlamentosu İçişleri Komisyonuna sınır koruma teşkilatının mültecilerin yasadışı olarak geri itilmesi olaylarına karıştığı yönündeki söylemleri reddetmişti. BiP'te paylaş

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Rota Afrika'dan Kanarya Adalarına çevrildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle göçmen şebekelerinin yöntem değiştirdiğine dikkat çeken Zeruali, “Sınırların kapalı olması nedeniyle göçmen şebekeleri geçiş rotalarını Afrika’dan Kanarya Adalarına çevirdi.” dedi.

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