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​Bu suça AB de ortak: Yunanistan'ın mültecilere eziyeti sürüyor

Bu suça AB de ortak

Ege Denizi’nde Yunanistan sahil güvenliğinin, mültecilerin botlarını batırma ve Türkiye’ye itmek için yaptığı insanlık dışı uygulamalarına AB de karıştı. Frontex Direktörü Fabrice Leggeri’nin aksi yöndeki savunmalarını, Ege’de kayıt altına alınan görüntüler yalanladı. Birçok geri itme olayının yer aldığı görüntüler, Frontex unsurlarının, Yunanistan sularında mülteci botlarının yollarını kestiklerini ortaya koyuyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Görüntülerde mültecilerin botlarının batırılmaya çalışıldığı açıkça görülüyor.
Görüntülerde mültecilerin botlarının batırılmaya çalışıldığı açıkça görülüyor.

Ege Denizi’nde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının mültecilerin botlarını batırmak ve Türkiye’ye itmeye yönelik insanlık dışı uygulamalarına Avrupa Birliği (AB) de karıştı. Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri’nin, AB Parlamentosu İçişleri Komisyonuna, “sınır koruma teşkilatının, mültecilerin yasadışı olarak geri itilmesi olaylarına karıştığı yönündeki söylemleri” reddettiğine dair açıklamaları da yalan çıktı.

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FARKINDA DEĞİLDİK!

  • Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Leggeri, Frontex Yönetim Kuruluna sunduğu iç raporunda, “geri itmelersırasında Frontex birimlerinin olay bölgesinin yakınında olduğunu doğrulandığı ancak yasal ihlallerin farkında olup olmadıkları konusunun net olmadığı” değerlendirilmesinde bulundu. Leggeri’nin, Avrupa Parlamentosunda, 2 Aralık’ta Frontex personelinin veya Frontex tarafından görevlendirilen yetkililerin geri itmelerde doğrudan veya dolaylı katılımı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.

İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Leggeri’nin bu değerlendirmeleri, görüntülerle yalanlandı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının, içinde çocukların da bulunduğu mülteci botlarını batırmaya yönelik gayriinsani uygulamaları dakika dakika kayıt altına alındı. Çok sayıda geri itme olayının yer aldığı görüntülerde, Yunan sahil güvenliğinin mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru ittikleri, Yunan askeri gemilerinin çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaptıkları görülüyor.

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BOTLARDA DELİK AÇIYORLAR

  • Yunan sahil güvenliğinin yaklaştıkları botlara ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açtıkları, Yunan askerlerinin havaya ya da botun çevresine ateş açtıkları, yakıt tanklarına el koydukları ve denizin ortasında yakıtsız şekilde bıraktıkları, Yunan askerlerinin mülteci botuna çıkarak Türkiye karasularına dönmelerini sağladıkları ve sonrasında bottan ayrılıp hızla bölgeden uzaklaştıkları da görüntüler de yer alıyor.

GÖRMEZDEN GELİYOR

İnsanlık dışı görüntülerde, Frontex gemisinin de mültecileri taşıyan botların Yunanistan sularında durdurulması sırasında rol üstlendiği görülüyor. Mültecileri durdurdan Frontex gemisi, mültecileri gemiye almak yerine olay yerinden uzaklaşıyor ve hemen ardından Yunan sahil güvenlik botları gelerek mültecileri Türkiye sularına itiyor.

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NATO DA AB DE SEYİRCİ

  • Tüm bu yaşananlar sırasında NATO gemilerinin de bölgeden geçerken olaya şahit oldukları görülüyor. Görüntülerde, olay esnasında bölgeden geçen bir NATO gemisinin hiçbir şey olmamış gibi geçip gittiği sırada Türk Sahil Güvenliğinin, Yunan sahil güvenliğine, “yaptıklarının hukuka aykırı olduğu” yönünde anons ettiği görülüyor. Türk sahil güvenliğinin anonslarına rağmen Frontex varlığından hiçbir ses gelmiyor.

Türkiye kurtarıyor

  • Görüntülerde, Yunanistan askerinin ölüme ittiği mültecilerin yardımına Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurların yetiştiği görülüyor. Her gün yaşanan bu görüntülerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Yunan gemilerine “uluslararası kanunları çiğnedikleri” uyarısında bulunduktan sonra mültecileri gemilere çıkararak olası insani dramların önüne geçiyorlar. Tüm bu hukuksuz uygulamalar, belgeleriyle kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletiliyor.

Alın size kanıt

Ege sularındaki sığınmacıların hayatını hiçe sayarak Türkiye’de itilmesi olaylarına, Frontex’in Poseidon operasyonu kapsamında görev yapan Alman polisinin de katıldığı iddiası gündeme gelmişti. Alman medyası, 10 Ağustos’ta 40 sığınmacıyı durduran Alman gemisinin sığınmacıları gemiye almak yerine Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesini bekledikleri, bölgeye gelen Yunan sahil güvenlik unsurlarının mültecileri Türk karasularına ittiği, Alman polisinin ise bunu seyretmekle mi yetindiği yoksa itilmelerine yardım mı ettiğinin belirsizliğini koruduğu yönünde haberleri gündeme taşımıştı.

  • Der Spiegel dergisinin haberinde, Ege Denizi’nde yasa dışı geri itme uygulamasına en az bir kez Alman polisinin de dahil olduğunun Frontex Direktörü Fabrice Leggeri’nin AB Komisyonu’na gönderdiği yazıda görüldüğü bildirilmişti. Uckermark adlı Alman gemisinin, mültecilerin bulunduğu botu durdurduktan sonra sığınmacıları gemiye alarak kurtarmak yerine Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesini bekledikleri, bölgeye gelen Yunan memurların ittiği sığınmacıların Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı aktarılmıştı.

Alman yetkililer, Yunan Sahil Güvenliğinin beklenmesini “talimat gereği Yunan makamlarının emrinde olunduğu” şeklinde açıklamış, “Olayın sığınmacıları geri itme olarak görülmesine ilişkin şimdiye kadar güvenilir bir bilgi veya kanıtın bulunmadığı” iddia edilmişti. Görüntüler, Alman medyasında tartışılan olayın nasıl gerçekleştiğini de gözler önüne sermiş oldu.

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