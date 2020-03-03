Botları batırıp ölüme terk ettiler

Adalara ulaşmaya çalışan mülteci taşıyan botların Yunan sahil güvenlik birimlerince benzin hortumlarının kesilerek hareket etmelerinin önlendiği belirtildi. Türkiye, 27 Şubat akşamı mültecilere kapılarını açmasının ardından Avrupa umuduyla denizden yola çıkan mülteciler Yunanistan’ın insanlık dışı engellemelerine maruz kalıyor. Yunan adalarına ulaşmak için lastik botlarla Ege Denizi’ne açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdikten sonra Yunan Sahil Güvenlik botlarınca geri itiliyorlar.
HORTUMLARI KESTİ
- Yunan kolluk kuvvetleri markaja aldıkları göçmen botlarına çıkıp harekat ve manevralarını önlemek için motorların benzin hortumlarını kesiyor. İçi göçmen dolu botlar bu şekilde kaderine terk edilirken, botların Türkiye-Yunanistan arasındaki orta hatta yönlendiriliyor. Botları sürüklenen göçmenler olası facialara karşı Türk sahil güvenlik ekiplerince yakından takip ediliyor. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ve hava unsurları, Avrupa’ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan düzensiz göçmenlerin hayatını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazır kıta bekliyor.