Botları batırıp ölüme terk ettiler

Dehşet anları Kamerada: Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu batırmaya çalıştı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarında batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yunan görevliler tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapılması, ateş açılması ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulması kameralara saniye saniye yansıdı.