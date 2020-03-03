Dünya Botları batırıp ölüme terk ettiler
AVRUPA

Botları batırıp ölüme terk ettiler

Türkiye’nin mültecilere kapıları açması sonrası Edirne’deki kara sınırında sert önlemler alan Yunanistan, denizden ülkesine girmeye çalışan sığınmacılara da acımıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Yunan askerleri yaklaştıkları mülteci botunu böyle patlattarak içindekileri ölüme terk etti.
Yunan askerleri yaklaştıkları mülteci botunu böyle patlattarak içindekileri ölüme terk etti.

Adalara ulaşmaya çalışan mülteci taşıyan botların Yunan sahil güvenlik birimlerince benzin hortumlarının kesilerek hareket etmelerinin önlendiği belirtildi. Türkiye, 27 Şubat akşamı mültecilere kapılarını açmasının ardından Avrupa umuduyla denizden yola çıkan mülteciler Yunanistan’ın insanlık dışı engellemelerine maruz kalıyor. Yunan adalarına ulaşmak için lastik botlarla Ege Denizi’ne açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdikten sonra Yunan Sahil Güvenlik botlarınca geri itiliyorlar.

HORTUMLARI KESTİ

  • Yunan kolluk kuvvetleri markaja aldıkları göçmen botlarına çıkıp harekat ve manevralarını önlemek için motorların benzin hortumlarını kesiyor. İçi göçmen dolu botlar bu şekilde kaderine terk edilirken, botların Türkiye-Yunanistan arasındaki orta hatta yönlendiriliyor. Botları sürüklenen göçmenler olası facialara karşı Türk sahil güvenlik ekiplerince yakından takip ediliyor. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ve hava unsurları, Avrupa’ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan düzensiz göçmenlerin hayatını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazır kıta bekliyor.

Dehşet anları Kamerada: Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu batırmaya çalıştı
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Dehşet anları Kamerada: Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu batırmaya çalıştı
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarında batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yunan görevliler tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapılması, ateş açılması ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulması kameralara saniye saniye yansıdı.

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