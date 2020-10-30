Yunanistan mültecileri yine ‘itti’

İzmir’in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 yabancı uyruklu kurtarıldı. Altınkum açıklarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekibi, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının geri ittiği 2 can salına müdahale etti. Can salları içindeki 36 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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