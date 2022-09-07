Dünya AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu
AVRUPA

AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yıl başından bu yana çıkan yangınlarda yaklaşık 750 bin hektar alan küle döndü. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin verilerine göre, 1 Ocak'tan 3 Eylül'e kadar AB ülkelerindeki yangınlarda 750 bin hektarlık alan yandı. 2006-2021 dönemindeki yıllık ortalama yanan alan miktarı 260 bin hektardı. Sadece ağustos ayında yanan alan miktarı 508 bin hektarın üzerinde ölçüldü. Bu miktarın son 15 yıllık ortalaması 215 bin hektardı.

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Haber Merkezi AA
AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yıl başından bu yana çıkan yangınlarda yaklaşık 750 bin hektar alan küle döndü.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin verilerine göre, 1 Ocak'tan 3 Eylül'e kadar AB ülkelerindeki yangınlarda 750 bin hektarlık alan yandı. 2006-2021 dönemindeki yıllık ortalama yanan alan miktarı 260 bin hektardı.

Sadece ağustos ayında yanan alan miktarı 508 bin hektarın üzerinde ölçüldü. Bu miktarın son 15 yıllık ortalaması 215 bin hektardı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) de Avrupa'da çıkan yangınların, kıtada yaz mevsiminde son 15 yılın en yüksek karbon salımına neden olduğunu bildirdi.

1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar geçen sürede AB ülkeleriyle İngiltere'de çıkan yangınlar 6,4 megaton karbon oluşturdu.

Özellikle Fransa ve İber Yarımadası'ndaki yangınların sebep olduğu bu karbon miktarı, 2007'den bu yana yaz mevsiminde ölçülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Yaz mevsiminde Fransa ve İspanya'daki karbon salımı ise son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

CAMS uzmanlarından Mark Parrington, yangınların iklim değişikliği nedeniyle bitki örtüsünün daha kolay yanar hale geldiği özellikle güneybatı Avrupa gibi bölgelerde meydana geldiğine dikkati çekti.

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Avrupa'da orman yangını alarmı: 30 bin kişi tahliye edildi
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İspanya meteoroloji yetkilileri dün 43 derece sıcaklık ölçüldüğünü belirterek Zamora bölgesinde orman yangınlarının demiryolu raylarına ulaşmasıyla tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. İtfaiye yetkilileri ülke genelinde yaklaşık 20 bölgede orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
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Fransız yetkililer, güneybatı bölgelerinde iki büyük orman yangınının devam ettiğini, 30 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, kontrol altına alınan yangının ertesi gün yüksek sıcaklık, kuru hava ve sert rüzgarlar sebebiyle tekrar patlak verdiğini ifade etti.
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Fransız hayvanat bahçeleri derneği, Bassin d'Arcachon Hayvanat Bahçesi'nin de tahliye edilmesinin beklendiğini ve ülke çapındaki diğer hayvanat bahçelerinden veterinerler ve kamyonlar gönderileceğini açıkladı.
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Avrupa'da orman yangını alarmı: 30 bin kişi tahliye edildi
İspanya ve Fransa meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren şiddetli bir sıcak hava dalgasının kuzeye doğru ilerleyeceğini belirterek bugünkü yüksek sıcaklık konusunda uyardı. Her iki ülkede de orman yangınları kontrol altına alınmayı çalışıldığı, Fransa'da yaklaşık 800 hayvanın yaşadığı bir hayvanat bahçesinin tahliye edileceği belirtildi.
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