Dünya Fransada orman yangınları 11 gündür sürüyor 20 bin 800 hektar alan küle döndü
AVRUPA

Fransa'da orman yangınları 11 gündür sürüyor: 20 bin 800 hektar alan küle döndü

Fransa’nın Gironde bölgesindeki orman yangınlarında 20 bin 800 hektarlık alan zarar görürken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Fransa’da orman yangınları: 20 bin 800 hektar alan küle döndü
Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch’taki yangında şu ana kadar 7 bin, Landiras kasabasında ise 13 bin 800 hektar alan küle döndü.

Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor.

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz’dan bu yana 2 farklı noktada devam eden orman yangınları kısmen kontrol altına alındı.

İHA

Altı yangın söndürme uçağı, helikopter ve bin 800 itfaiyecinin yer aldığı çalışmalar sonucu alevlerin artık ilerlemediği belirtildi.

İHA

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch’taki yangında şu ana kadar 7 bin, Landiras kasabasında ise 13 bin 800 hektar alan küle döndü.

İHA

Yangınlar nedeniyle 36 binden fazla kişi de evlerindeki tahliye edilirken, 6 bin kişinin evlerine döndüğü kaydedildi.

Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi
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Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtilirken, 16 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.<br>
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İspanya'da ise 30 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 3 bin 200 kişinin de tahliye edildiği açıklandı. Portekiz'de çıkan orman yangınlarının şu an kontrol altında olduğu ifade edildi.
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SANCHEZ'DEN ÖLEN İTFAİYECİ İÇİN TAZİYE MESAJI<br><br>Öte yandan İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora ilinde bulunan Ferreruela kasabasındaki yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli hayatını kaybetti.
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm düşüncelerim, bu gece Ferreruela'daki yangını söndürmek için çalışırken hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve meslektaşlarıyla. Alevlerin önünde dinlenmeden savaşanların muazzam çalışmalarına teşekkür edebilecek sözcük yoktur\" dedi.
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Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi
Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, binlerce kişi de tahliye edildi.
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