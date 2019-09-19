Dünya ABD-Afganistan ortak hava saldırısı 25 çiftçi öldü
ASYA

ABD-Afganistan ortak hava saldırısı: 25 çiftçi öldü

ABD-Afganistan ortak hava saldırısı: 25 çiftçi öldü

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar’ın Khogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Afganistan’da hava saldırısı düzenlendi.
Afganistan’da hava saldırısı düzenlendi.

Afganistan doğusundaki Nangarhar’ın Khogyani ilçesinde yerel saatle 01.30 sularında gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı ABD-Afganistan’ın ortak hava operasyonu neticesinde gerçekleşti.

  • Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Hedef DEAŞ militanlarıydı" açıklamasını yaptı. Khogyani Kaymakamı, 9 cesedin şehir merkezindeki hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İl Şura Vekili Ajmal Omar, "Çiftçiler fıstık hasatlarını toplamaya gitmek için valilikten de izin almıştı ama ne yazık ki saldırıya uğradılar” ifadelerini kullandı.

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