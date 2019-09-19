Afganistan'da bombalı saldırı: 30 ölü, 66 yaralı

Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden ikisinin polis olduğunu belirten Rahimi, yaralıların tamamının sivil olduğu bilgisini paylaştı.

Rahimi, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini de ifade etti.

Saldırıyı Taliban üstlendi

Taliban, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü iddia etti.