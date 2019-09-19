Dünya Afganistanda bombalı saldırı 30 ölü, 66 yaralı
ASYA

Son dakika... ​Afganistan'da bombalı saldırı: 30 ölü, 66 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırı: 30 ölü, 66 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Zabul kentinin şehir merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırı'da ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı gerçekleşti.
Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı gerçekleşti.

Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.

  • Emniyet yetkilileri, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden ikisinin polis olduğunu belirten Rahimi, yaralıların tamamının sivil olduğu bilgisini paylaştı.

Rahimi, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini de ifade etti.

Saldırıyı Taliban üstlendi

Taliban, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü iddia etti.
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