Dünya Afganistan Cumhurbaşkanının katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı
ASYA

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Afgan kaynaklar, en az 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afganistan'daki saldırıdan ilk görüntüler.
Afganistan'daki saldırıdan ilk görüntüler.

Afganistan'da yetkililer, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Gani'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

  • Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Müzakereler bitti, çatışmalar şiddetlendi

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta Taliban'la gerçekleştirilecek Camp David'de zirveyi ani bir kararla iptal etmişti. Bu karar sonrası, Afganistan'daki saldırılar şiddetlendi. Uzmanlara göre, önümüzdeki günlerde Afganistan'da şiddetin arttığı bir dönem yaşanabilir.
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​Cumhurbaşkanın durumu iyi, 24 kişi hayatını kaybetti.
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