ABD basınından flaş iddia: Biden telefonda Zelenskiy'e öfkelendi

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki bir telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Biden ile Zelenskiy arasında bir rutin haline gelen görüşmelerden birinde ikilinin arasında gerilimin yükseldiği belirtildi.

Görüşmeye aşina olduğu belirtilen dört kaynağa dayandırılan haberde, Biden ve Zelenskiy'nin geçtiğimiz haziran ayında yaptıkları bir telefon görüşmesinde Biden'ın öfkesini kaybettiği aktarıldı. Haberde, görüşme sırasında Biden'ın Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ek askeri yardım konusundaki açıklamalarını bitirir bitirmez Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ve alamadığı tüm ek yardımları listelemeye başladığı ve bunun üzerine Biden'ın öfkelendiği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinin Biden ve yönetiminin elinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen Zelenskiy'nin kamuoyunda yalnızca yapılmayanlara odaklanmaya devam ettiğini hissettiği aktarıldı.

Gerilim ardından Zelenskiy video yayınladı

Yetkililer, Biden ve Zelenskiy'nin ilişkisinin haziran ayındaki telefon görüşmesinden bu yana düzeldiğini ve görüşmenin ardından Zelenskiy'nin ABD'yi cömert yardımlarından dolayı öven bir açıklama yaptığını söyledi. Zelensky'nin haziran ayındaki telefon görüşmesinin ardından gerilimi yatıştırmaya karar verdiği ifade edilerek, Biden'a teşekkür etmek amacıyla o gün kamuoyu ile bir video paylaştığı belirtildi. Zelenskiy videoda, "Bugün ABD Başkanı Biden ile önemli bir görüşme yaptım. Bu destek için minnettarım. Özellikle Donbas'taki savunmamız için çok önemli" ifadelerini kullandı.

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Görüşmenin ardından açıklama yapan Biden ise, Zelenskiy'e 1 milyar dolarlık yardım konusunda bilgi verdiğini ve ABD'nin "özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına olan bağlılığından vazgeçmeyeceğine" söz verdiğini söyledi.

Görüşmeye aşina başkan bir kaynak ise, Biden'ın meseleleri uygun askeri kanallarda ele alma konusunda Zelenskiy ile hararetli veya kızgın bir görüşme yapmadığını söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ve Zelenskiy'nin sözcüsü ise iddialara ilişkin sorulara cevap vermedi.

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