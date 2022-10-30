Dünya Zelenskiy Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı
AVRUPA

Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Rusya gıda krizini kasıtlı olarak Eylül ayında ağırlaştırmaya başladı. Kelimenin tam anlamıyla denizlerde bugün 2 milyon tondan fazla tahıl bulunuyor. Bu 7 milyon tüketici için durumun ağırlaştığını gösteriyor" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı
Foto/arşiv

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan savaş ve bazı anlaşmalardan çekilme süreçleriyle yeni açıklamalarda bulundu.

Rusya ile süren esir takası süreçlerinde bugün Rusya’dan 52 kişiyi geri aldıklarını belirten Zelenskiy, "Bugün, Rus esaretinden 50 savunucumuzu ve 2 sivilimizi geri almayı başardık. Bunların arasında Ulusal Muhafız, Deniz Kuvvetleri, sınır muhafızları, güvenlik güçleri askerleri vardı" ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın, Kırım açıklarında Rusya’nın Karadeniz filosuna saldırdığı gerekçesiyle tahıl anlaşmasından çekilen Rusya’ya cevap veren Zelenskiy, "Eylül ayından bugüne güzergahında seyredemeyen 176 gemi tahıl koridorunda birikmiş durumda. Bazı tahıl taşıyıcıları 3 haftadan beri bekliyor. Bu Rusya’nın kıtlık sorununu Afrika ve Asya’ya yayma niyetidir. Kelimenin tam anlamıyla denizlerde bugün 2 milyondan fazla tahıl bulunuyor. Bu 7 milyon tüketici için durumun ağırlaştığını gösteriyor. Bu karar görünüşe göre Rusya tarafından Eylül ayında alındı. Rusya’nın tahıl girişimi sırasında Deniz Kuvvetlerimize en az iki kez saldırması da önemli. Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörlerinden biri olmuştur ve olmaya devam edebilir" dedi.

Rusya’nın, İran’dan alınan insansız hava araçlarına karşı önemli ölçüde savunma geliştirdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Cumartesiden beri 1 hafta boyunca 40’dan fazla İran’a ait saldırı hava aracı, önemli sayıda Rus füzesi, 6 saldırı helikopteri ve birkaç uçak vuruldu" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamında ölenlerin sayısı 151'e yükseldi
DÜNYA
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamında ölenlerin sayısı 151'e yükseldi

İngiltere'yi karıştıran Rus ajanı iddiası: Eski Başbakan Truss'un telefonunu hacklediler
DÜNYA
İngiltere'yi karıştıran Rus ajanı iddiası: Eski Başbakan Truss'un telefonunu hacklediler

Enerji krizi Avrupa’da düzeni tehdit ediyor: Restoranlar şalter indirdi
DÜNYA
Enerji krizi Avrupa’da düzeni tehdit ediyor: Restoranlar şalter indirdi

ABD malına karşı anlaştılar!
DÜNYA
ABD malına karşı anlaştılar!
2 milyon tontahıl denizde kaldı

2 milyon ton
tahıl denizde kaldı

​Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırıyor.
Sakaryadafabrika yangını

Sakarya'da
fabrika yangını

İki saat sonra kontrol altına alındı.
Toggda torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu ortaya çıktı

Türk füzelerini<br>uçuracaklar

Türk füzelerini
uçuracaklar

​Yerli imkanlarla üretildi: Çok sayıda ülkeden talep geldi.

Altmış yıllık rüya gerçek oldu.

Yardım için durdu<br>hayatının şokunu yaşadı

Yardım için durdu
hayatının şokunu yaşadı

​Kırıkkale'deki iki ayrı kazada yedi kişi yaralandı.
İngiltere'yi karıştıran<br>Rus ajanı iddiası

İngiltere'yi karıştıran
Rus ajanı iddiası

​Eski Başbakan Truss'un telefonunu hacklediler.
151 kişi öldü<br>ulusal yas ilan edildi

151 kişi öldü
ulusal yas ilan edildi

​Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı.
Yolu kaçırınca<br>faciaya yol açıyordu

Yolu kaçırınca
faciaya yol açıyordu

​Düğün dönüşü feci kaza: İki çocuk altı yaralı var.

Gurbetçilerin sorunlarının çözümü için aile ataşelikleri yaygınlaştırılacak.

Satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071'e.

Eserlere saldırı sanatçıları böldü.
Çizgilerle<br>dünyaya seyahat

Çizgilerle
dünyaya seyahat

​Usta çizer Hasan Aycın: Siz yürüdükçe yollar açılır.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat büyük ödülleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat büyük ödülleri açıklandı

​İlim-Kültür Ödülü Hayrettin Karaman'a
Boğaziçi Film Festivali'nde Fincancı şovu

Boğaziçi Film Festivali'nde Fincancı şovu

Yönetmen Özcan Alper ödülünü Fincancı'ya ithaf etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.