Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Başkanı Biden tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutladı
AVRUPA

ABD Başkanı Biden tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan Ayını kutlayarak, "ABD, Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​ABD Başkanı Biden tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutladı
Joe Biden

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara ramazan ayı vesilesi ile en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Müslümanlar için teşekkür ve ruhsal iyileşme zamanı"

Ramazan ayının tüm Müslümanlar için tefekkür ve ruhsal iyileşme zamanı olduğunu belirten Biden, şunları kaydetti:

"Bu yıl iftar yapma eylemi, sağlık, aile ve toplumun güzelliklerinin daha da kuvvetli hatırlatıcısı olacak. Masalarında boş sandalye ile karşı karşıya olan yakınlarını kaybetmiş kişiler ile kalplerimiz birlikte atacak."

Kur'an-ı Kerim ayetini alıntıladı

  • Biden, ABD'nin Kovid-19 salgınının ardından yaraları sarmaya devam ettiğini belirterek, açıklamasında Kur'an-ı Kerim'deki "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür." ayetine yer verdi.

Her gün hayatta kalma mücadelesi veren insanları gördüklerini belirten Biden, ramazan ayının herkesin birbirine merhamet, kibarlık göstermesi ve anlayışlı olması için bir fırsat olduğunu vurguladı.

"Müslümanların haklarını savunmaya devam edeceğiz"

Biden, "ABD, Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edecektir. Ramazanınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Biden'dan petrol fiyatlarını altüst edecek karar: Günde bir milyon varil petrolü serbest bırakacak
DÜNYA
Biden'dan petrol fiyatlarını altüst edecek karar: Günde bir milyon varil petrolü serbest bırakacak

ABD Başkanı Biden'ın açıklaması dikkat çekti: Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz
DÜNYA
ABD Başkanı Biden'ın açıklaması dikkat çekti: Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz
Çölde bulundu

Çölde bulundu

Daha önce hiç araştırılmamıştı: Hepsi Türklere ait.
Böyle bir hayat olmaz dedim

'Böyle bir hayat olmaz dedim'

​Üniversiteli Yörük kızı şehir yaşamını bırakıp hayvancılığa başladı.
10 aracı hurdaya çevirip babasına saldırdı

​Büyük yankı uyandırdı: Segmentine yeni bir soluk getirecek.

Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi.

​Bulgaristan alımlara yanıt vermiyor.

Bir iki ay içinde netleşecek: Trabzon'a yapılması planlanıyor.

Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.