Dünya ABD Başkanı Bidenın açıklaması dikkat çekti Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'ın açıklaması dikkat çekti: Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz

Avrupa temasları öncesi iş insanları ile buluşan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları dikkat çekti. Biden, ''Yeni bir dünya düzeni olacak, biz buna önderlik etmeliyiz. Bunu yaparken özgür dünyanın geri kalanını da birleştirmemiz gerekiyor'' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Bidenın açıklaması dikkat çekti: Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden son dönemde yaşananlara dair dikkat çekici bir açıklama yaptı.

  • "Yeni bir dünya düzenine" işaret eden Biden, "Bu sürece Amerika önderlik etmeli" dedi:
  • "Artık bir şeylerin değişme zamanı geldi. Yeni bir dünya düzeni kurulacak ve biz buna önderlik etmeliyiz. Bunu yaparken özgür dünyanın geri kalanını da birleştirmemiz gerekiyor."

İş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Biden, sadece dünya ekonomisinde değil, dünya genelinde bir dönüm noktasında olunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu açıklamaları Avrupa temasları öncesinde geldi.

24 Mart'taki NATO liderler zirvesi için Brüksel'de olacak olan Biden, ardından Polonya'ya geçecek.

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