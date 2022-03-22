ABD Başkanı Biden'ın açıklaması dikkat çekti: Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz

Avrupa temasları öncesi iş insanları ile buluşan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları dikkat çekti. Biden, ''Yeni bir dünya düzeni olacak, biz buna önderlik etmeliyiz. Bunu yaparken özgür dünyanın geri kalanını da birleştirmemiz gerekiyor'' dedi.