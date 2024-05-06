Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. LPG'ye 1 lira 64 kuruş indirimden sonra şimdi sıra motorin ve benzinde. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim bekleniyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Benzine indirim ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, benzin, motorin fiyatları.