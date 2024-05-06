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Binlerce mükellefi ilgilendiriyor: Beyanname verme süresi doluyor

Kurumlar vergisi beyannamesi, Türkiye'de faaliyet gösteren vergi mükellefi kurumların, bir takvim yılı boyunca elde ettikleri kazançları vergi idaresine beyan ettikleri resmi evraktır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için beyannamelerini vermeleri önem taşıyor. Kurumlar vergisi beyannamesini verme süresi ne zaman sona eriyor?

09:56 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kurumlar vergisi beyanname verme süresi
Kurumlar vergisi beyanname verme süresi

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için yarın gün sonuna kadar beyannamelerini vermeleri önem taşıyor.

Kurumlar vergisi beyannamesini verme süresi ne zaman sona eriyor?

Ayrıca, 2024-Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de yarın gün sonuna kadar verilebilecek.

Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor. Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vergi ödemeleri internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ya da PTT işyerlerinden de yapılabiliyor.


#Kurumlar vergisi
#Kurumlar vergisi beyannamesi
#Gelir İdaresi Başkanlığı
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