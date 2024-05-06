Fahiş fiyat ve stokçuluğa af yok! Ticaret Bakanlığı işletmelere ceza yağdırdı

Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisan ayında satış lideri 3 bin 3 adetle yine Togg oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.