Dünya Bidenın Putine yönelik sert sözleri üzerine Rusyadan ABDye nota
AVRUPA

Biden’ın Putin’e yönelik sert sözleri üzerine Rusya'dan ABD’ye nota

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı kullandığı ifadelerin ardından ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak protesto notası verildi.

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Haber Merkezi İHA
Biden’ın Putin’e yönelik sert sözleri üzerine Rusyadan ABD’ye nota
ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sert söylemleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırılarak protesto notası verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “21 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı John Biden’ın son dönemde yaptığı kabul edilemez açıklamaları ile ilgili bir protesto notası verdi” denildi.

Biden’ın konumu itibarıyla bu sözleri ifade etmesinin yakışıksız olduğu belirtilen açıklamada, bunun Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca, “Güncel ikili meseleler tartışılırken büyükelçiden, ABD’deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişine dair garantiler dahil olmak üzere normal çalışma koşullarının sağlaması istendi” ifadeleri kullanıldı.
Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Putin hakkında, “savaş suçlusu”, “katil”, “haydut” ve “diktatör” gibi ifadeler kullanmıştı.

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