Dünya ABD Başkanı Bidendan Ortadoğuda kritik adım Patriotlar yer değiştiriyor
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan Ortadoğu'da kritik adım: Patriotlar yer değiştiriyor

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden'ın Basra Körfezi'nde yer alan Patriot hava savunma sistemlerinin ve askeri donanmanın bölgeden geri çekilmesi konusunda talimat verdiğini öne sürdü.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Bidendan Ortadoğuda kritik adım: Patriotlar yer değiştiriyor
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ABD basını, ABD Başkanı Joe Biden’ın Basra Körfezi’nde bulunan Patriot hava savunma sistemlerinin kaldırılması talimatı verdiğini öne sürdü.

Wall Street Journal (WSJ), Biden’ın Basra Körfezi’nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) talimat verdiğini ifade etti.

"Kuvvet ve donanımlar Rusya ve Çin’e karşı konuşlandırılabilirler"

WSJ haberde üst düzey yetkililere atıfta bulunurken, Pentagon’un 1’i Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde olmak üzere 3 Patriot sistemini bölgeden kaldırdığını ifade etti. Haberde, Pentagon’un bir uçak gemisini, gözetleme sistemlerini ve birçok askeri kuvveti Ortadoğu’nun dışına taşıdığı belirtildi.

Haberde, Pentagon’un Orta Doğu’dan çektiği donanımların ve kuvvetlerin bir kısmını başlıca küresel rakipleri olarak gördüğü iki ülke olan Rusya ve Çin’e karşı yeniden konuşlandırılabileceği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD’li yetkililerin daha fazla donanımı ve kuvveti bölgeden çıkarmayı gözden geçirdiği ifade edildi.

Suudi Arabistan kendi topraklarını savunmalı

Askeri ekipmanların bölgeden çıkarılmasının bir diğer nedeni olarak ise, ABD’nin Suudi Arabistan’dan kendi topraklarını savunma yükünü daha fazla üstlenmesini istemesi olarak gösterildi. Pentagon’un Suudi Arabistan’daki stratejik noktalar ile petrol tesislerin korunmasına yardımcı olacak yolları araştırmak için bir ekip oluşturduğu ifade edilen haberde ayrıca, yardım seçenekleri arasında hava savunma sistemi satışı, genişletilmiş istihbarat paylaşımı ve ek askeri eğitim gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

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