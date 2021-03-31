Dünya Bidendan İsraili kızdıracak adım Filistine yardımları artırdı
AMERİKA

Biden'dan İsrail'i kızdıracak adım: Filistin'e yardımları artırdı

Amerikan medyasında yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'e sağlanan fonları 'sessiz' bir şekilde 100 milyon dolar artırdı. Haberin kamuoyuna açıklanmama nedeninin ise Biden yönetiminin İsrail ile yakalanan ivmeyi sürdürmek istemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Bidendan İsraili kızdıracak adım: Filistine yardımları artırdı
ABD Başkanı Biden

Associated Press'in (AP) Kongre belgelerine dayandırdığı haberine göre, Başkan Biden, Filistin'e yönelik fonları kesen Trump'ın politikasında değişikliğine gitti.

Biden yönetiminin "sessizce" Filistin'e yönelik yardımları artırdığı belirtildi.

"75 milyon dolarlık ekonomik destek"

Yönetimin, 25 Mart'ta Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere Kovid-19 ile mücadele için 15 milyon dolar yardım açıkladığının anımsatıldığı haberde, Biden yönetiminin bundan bir gün sonra da Kongreye gizli bir bildirim yaparak, Filistinlilere yönelik 75 milyon dolar ekonomik destek yaptığı kaydedildi.

Kamuoyuna açıklanmadı

Haberde, 75 milyon dolarlık yardım paketinin kamuoyuna açıklanmadığı vurgulandı.

Biden yönetiminin, "Trump döneminde kaybedilen güven ve iyi niyetin yeniden kazanılması çabası" olarak bu yardımı yaptığı vurgulandı.

Haberde, Biden yönetiminin, Trump döneminde İsrail ile ilişkilerde yakalanan ivmeyi de sürdürmek istediği kaydedildi.

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