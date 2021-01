ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını duyurdu.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Ayrıntılar geliyor...

