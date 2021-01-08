Kongre baskını sırasında parti veren Trump ailesinin görüntüleri infial oluşturdu: ABD ayağa kalktı

Biden, Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli dedi.