Kongre baskını sırasında parti veren Trump ailesinin görüntüleri infial oluşturdu: ABD ayağa kalktı

ABD'de Kongre baskınından dakikalar önce Donald Trump ve ailesinin müzik dinleyerek eğlendiği görüntüler infial oluşturdu.

BASKIN SIRASINDA DANS!

Görüntülerde Trump'ın ekibinden bazı kişilerin dans ettiği görülüyor.

Do not tell me Trump did not know what was going on yesterday during the Terrorist attack. Here he is watching it live. In the next video Junior literally encourages the rioters and claims as "Their Own" NOT Fascist ANTIFA pic.twitter.com/7jp4ZAmSTp #CapitolRiots #25thAmendmentNow — REESUS PATRIOT™💙 (@ReesusP) January 7, 2021

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump'ın danışmanı Kimberly Guilfoyle'in dans ettiği görülüyor. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. "Yakında ayaklanacağız" diyerek bir video mesaj kaydediyor. Trump ve kızı Ivanka ise ekranlarda toplanan kalabalığı izliyor.

ÖFKE BÜYÜDÜ!

Kongre baskınından sonra hakkında 'azil' tartışmaları başlayan Donald Trump ve ABD yönetiminde önemli görevler verdiği aile üyeleriyle ilgili öfke bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra arttı.

