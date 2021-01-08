Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktı: Siyahi olsalardı manzara nasıl olurdu?

Amerikan medyasında ve sosyal medyada yapılan birçok yorumda polisin Kongre'yi basanlara "yumuşak müdahalesi" eleştirildi. Kongre binasını basan Trump destekçileri dışarıya ellerini kollarını sallayarak çıktı. Protestocuların Kongre binasından çıkışı hem güvenlik zafiyetini hem de ABD polisinin beyaz ve siyahi vatandaşlara yönelik ayrımcılığını gözler önüne serdi.
ABD'de Kongre binasını basan Trump destekçileri dışarıya ellerini kollarını sallayarak çıktı. Protestocuların Kongre binasından çıkışı hem güvenlik zafiyetini hem de ABD polisinin beyaz ve siyahi vatandaşlara yönelik ayrımcılığını gözler önüne serdi.
Amerikan medyasında ve sosyal medyada yapılan birçok yorumda polisin Kongre'yi basanlara "yumuşak müdahalesi" eleştirildi.
YA SİYAHİ OLSALARDI?
Ülkede bir çok isim "Kongre'yi basanlar siyahiler ya da Müslümanlar olsaydı nasıl bir muamele görürlerdi?" sorusunu sordu.
EYLEMCİLERLE SELFİE
Çoğunluğu beyazlardan oluşan Trump destekçilerinin kolluk kuvvetlerinin pek fazla mukavemetiyle karşılaşmadan Kongre Binası'nı doldurduğunu gösteren görüntüler şok etkisi yaratırken, Forbes bazı video kayıtlarında kimi polis memurlarının müdahale etmek yerine eylemcilerle selfie çektirdiğini aktardı.
Gazeteci Craig Melvin paylaştığı tweet'te yıllardır birçok eylemi takip ettiğini hatırlatarak "Merak ediyorum, acaba bu milletin çoğu siyahi ya da kahverengi tenli olsaydı şu an bunlara yapıldığıyla aynı muameleyi görürler miydi?" diye sordu.