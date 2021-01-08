Dünya Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktı Siyahi olsalardı manzara nasıl olurdu?
AMERİKA

Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktı: Siyahi olsalardı manzara nasıl olurdu?

Amerikan medyasında ve sosyal medyada yapılan birçok yorumda polisin Kongre'yi basanlara "yumuşak müdahalesi" eleştirildi. Kongre binasını basan Trump destekçileri dışarıya ellerini kollarını sallayarak çıktı. Protestocuların Kongre binasından çıkışı hem güvenlik zafiyetini hem de ABD polisinin beyaz ve siyahi vatandaşlara yönelik ayrımcılığını gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallayarak çıktı.
Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallayarak çıktı.

ABD'de Kongre binasını basan Trump destekçileri dışarıya ellerini kollarını sallayarak çıktı. Protestocuların Kongre binasından çıkışı hem güvenlik zafiyetini hem de ABD polisinin beyaz ve siyahi vatandaşlara yönelik ayrımcılığını gözler önüne serdi.

Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar
OYNAT 00:36
Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar
ABD'de Kongre binasını basan Trump destekçileri dışarıya ellerini kollarını sallayarak çıktı. Protestocuların Kongre binasından çıkışı hem güvenlik zafiyetini hem de ABD polisinin beyaz ve siyahi vatandaşlara yönelik ayrımcılığını gözler önüne serdi.


Amerikan medyasında ve sosyal medyada yapılan birçok yorumda polisin Kongre'yi basanlara "yumuşak müdahalesi" eleştirildi.

YA SİYAHİ OLSALARDI?

Ülkede bir çok isim "Kongre'yi basanlar siyahiler ya da Müslümanlar olsaydı nasıl bir muamele görürlerdi?" sorusunu sordu.

EYLEMCİLERLE SELFİE

Çoğunluğu beyazlardan oluşan Trump destekçilerinin kolluk kuvvetlerinin pek fazla mukavemetiyle karşılaşmadan Kongre Binası'nı doldurduğunu gösteren görüntüler şok etkisi yaratırken, Forbes bazı video kayıtlarında kimi polis memurlarının müdahale etmek yerine eylemcilerle selfie çektirdiğini aktardı.

Gazeteci Craig Melvin paylaştığı tweet'te yıllardır birçok eylemi takip ettiğini hatırlatarak "Merak ediyorum, acaba bu milletin çoğu siyahi ya da kahverengi tenli olsaydı şu an bunlara yapıldığıyla aynı muameleyi görürler miydi?" diye sordu.

ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
FOTOĞRAF 23
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.

ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
FOTOĞRAF 16
Title
Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump'ın konuşmasının ardından Kongre Binası'na yürüyüş düzenledi.
Title
Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı.
Title
Olayların artması üzerine Biden'ın oylaması durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallagher yaptığı açıklamada, “Lütfen evinize dönü. Bu iş bitti” dedi.
Title
Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi.
Title
Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası'nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Title
Polis, Kongre Binası'nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi.
Title
Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden ve hemen ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Başkan Trump, göstericilerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Sakinlik çağrısında bulunan Başkan Trump, “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün” ifadelerini kullandı.
Title
ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası'nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi.
Title
Biden, Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli dedi.
Title
Federal güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba bulduğu belirtildi.
Title
Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı.
Title
Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için imha ettiklerini belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı'nın boşaltıldığını ifade etti.
Title
Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası'na giren protestocuların dışarı çıkarılarak Kongre'nin protestoculardan temizlendiği ifade edildi. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.
Title
Öte yandan Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı.
Title
Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da tam kontrol sağladı.
Title
ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı bastı. Polis giriş ve çıkışlara kapattı.


Abone Ol Google News
Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

​Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı, nakliye firması sahibi konuştu.
Boeinge 2,5 milyar dolarlık fatura

Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Bir hatayla yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.
Beni destekleyenler ötekileştiriliyor diyen İnce: CHPde demokrasinin zerresi yok

E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

​İstanbul'da bir TIR metrobüs yoluna girdi.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Microsoft'a<br>1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Vaka sayısı sadece iki

Vaka sayısı sadece iki

20 bin nüfuslu ilçede ​tedbirler meyvesini veriyor.
Türk silahlarına hayran kaldı

Türk silahlarına hayran kaldı

​"Bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici."

​Türksat 5A'dan haber var, Bakan Karaismailoğlu açıkladı.
Tarihi anlar

Tarihi anlar

​Türksat 5A uydusu başarıyla uzaya fırlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.