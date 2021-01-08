Dünya Trump kendisi için özel af çıkarmak istiyor
AMERİKA

Trump kendisi için özel af çıkarmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarıyla başkanlığının son gününde kendisi için "özel af" çıkarmayı konuştuğu öne sürüldü. Hukuk uzmanlarına göre böyle bir adım tehlikeli bir emsal teşkil ediyor.

Haber Merkezi AA
Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarıyla başkanlığının son gününde kendisi için "özel af" çıkarmayı konuştuğu öne sürüldü.

NEW YORK TİMES DUYURDU

New York Times’in, konu hakkında bilgisi olan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın, 3 Kasım başkanlık seçimlerinden sonra danışmanlarıyla kendisi için "özel af" çıkarması durumunda yasal ve siyasi sonuçlarının ne olacağını değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın kendisine özel af çıkarma konusunu, 5 Ocak’ta Georgia’da yapılan Senato seçimleri için eyalet sekreterini arayarak ‘sonuçları kendi lehine çevrilmesi’ adımı atması çağrısı ile 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongreyi basma olayından sorumlu tutularak yargılanması gerektiği tartışmalarından sonra gündeme getirip getirmediğinin ise net olmadığı kaydedildi.

TEHLİKELİ BİR EMSAL

Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, daha önce hiçbir ABD başkanının kendisi için "özel af kararnamesi" imzalamadığına dikkat çekerek, böyle olası bir uygulamanın sonraki başkanlar ve adalet sistemi için tehlikeli bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Trump’ın kendisi için çıkarabileceği özel affın mahkemeler tarafından tanınıp tanınmayacağının da ayrı bir tartışma konusu olacağını belirten uzmanlar, söz konusu başkanlık özel affının sadece federal suçlamaları kapsadığı, eyalet bazındaki suçlamaları ise içermediğine vurgu yaptı.

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AİLESİ İÇİN DÜŞÜNDÜ

Şu ana kadar 89’u kendisi ile bağlantılı kişiler olmak üzere 94 "özel af" çıkaran Trump, kendisinden sonra kurulacak Biden hükümetinin ailesi hakkında soruşturma açabileceği endişesiyle çocukları Donald Jr., Eric ve Ivanka ile damadı Jared Kushner için de özel af çıkarabileceğini gündeme getirmişti.

Amerikan tarihinde, Gerald Ford tarafından 8 Eylül 1974’te özel af çıkarılarak yargılanması engellenen tek ABD başkanı, Watergate skandalı nedeniyle istifa eden Richard Nixon olmuştu.

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