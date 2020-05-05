Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Başkanı Trump, koronavirüs nedeniyle ara verdiği seyahatlerine yeniden başladı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump, koronavirüs nedeniyle ara verdiği seyahatlerine yeniden başladı

Korona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır ara verdiği seyahatlerine bugün yeniden başlayan ABD Başkanı Trump, "Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı. Demokratlar bizim korona virüs konusunda başarısız olmamızı, böylece kendilerinin seçimleri kazanmasını bekliyor" dedi

Haber Merkezi İHA
Trump yolculuğa çıkıyor.
Trump yolculuğa çıkıyor.


ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 57 gün ara verdiği seyahatlerine bugün yeniden başladı. ABD Başkanı Trump, Arizona eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, kendisiyle seyahat edecek herkesin son 1 saatte test yaptırdığını ve sonuçlarının negatif olduğunu belirterek Gizli Servis de dahil test edilmiş "güçlü bir grupla" seyahat etmek istediğini ifade etti.

Birçok konuda önlem alıyoruz

Trump, Arizona’yı çok sevdiğini dile getirerek eyalette maske üreten bir iş yerini de ziyaret edeceğini duyurdu. ABD basınının Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle ülkede günlük ortalama 3 bin ölüm beklendiği iddialarına cevap veren Trump, "Bu, hiçbir önlemin alınmadığı varsayımına dayanan bir tahmin. Ama biz birçok konuda önlem alıyoruz. Öte yandan ABD’lilerin de işlerine dönmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İHA
Başkan Trump ara verdiği ziyaretlerine tekrar başladı.


Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı

Trump, Beyaz Saray Korona Virüs Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Anthony Fauci’nin Temsilciler Meclisindeki komitelerde ifade vermeyeceğini belirtti. Trump, "Çünkü Temsilciler Meclisi, bir avuç Trump nefretçisinden oluşan bir tezgah. Her komiteye Trump’tan nefret eden kişileri yerleştirmişler" diye konuştu. Temsilciler Meclisinin kendisinin başarılı olmasını istemediğini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Temsilciler Meclisi kendinden utanmalı. Demokratlar bizim korona virüs konusunda başarısız olmamızı, böylece kendilerinin seçimleri kazanmasını bekliyor. Bu yolda da yapabilecekleri her türlü kötülüğü yapıyorlar" dedi. Trump, Covid-19 gibi bir salgının bir daha hiç yaşanmaması gerektiğini dile getirerek, "Çin, bizi salgın konusunda problem yaşadıklarına dair bilgilendirmeliydi" şeklinde konuştu.

İHA
Başkan Temsilciler Meclisi'ne kızgın

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart’tan bu yana Beyaz Saray’dan sadece 28 Mart’ta "Comfort" adlı yüzen hastane gemisinin Virginia eyaletinden New York’a gönderilişi kapsamında düzenlenen törenine katılmak amacıyla ayrılmış, aynı gün Beyaz Saray’a geri dönmüştü.

Trump: Koronavirüs testine ihtiyacım yok, gayet iyiyim
DÜNYA
Trump: Koronavirüs testine ihtiyacım yok, gayet iyiyim
Abone Ol Google News
Tüm şehir sıfırlanmıştı...

Tüm şehir sıfırlanmıştı...

Vakalar bir günde artınca açıklama geldi.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Kapadokya'da kaçak yapıya yer yok.
Solunumcihazına dadandılar

Solunum
cihazına dadandılar

Dolandırıcıların son oyununa karşı valilikten uyarı.
Teröristlere geçit yok

Teröristlere geçit yok

​Doğubeyazıt'ta 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
73 bini geçtik

73 bini geçtik

İyileşen hasta sayısı artarak devam ediyor.
Tutuklanalı<br>bir saat oldu

Tutuklanalı
bir saat oldu

​Gaziantep Valisi'nden Twitter'da manidar paylaşım.

Bakanlık <br>müdahil olacak

Bakanlık
müdahil olacak

Başörtülü 3 kadının işten atılmasına ilişkin açıklama

Federasyon<br>karar verecek

Federasyon
karar verecek

​Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Acımız üzerinden<br>siyaset yapmayın

Acımız üzerinden
siyaset yapmayın

​Kayıp Gülistan Doku'nun ablası isyan etti.
Cunta çağrılarının<br> arkasında Yassıada rejimi vardır

Cunta çağrılarının
arkasında Yassıada rejimi vardır

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Skandal yazıya<br>suç duyurusu

Skandal yazıya
suç duyurusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun harekete geçti.
Baro ve tabip odalarına neşter

Baro ve tabip odalarına neşter

​LGBT ve terör destekçilerinin saltanatını bozacak yasa geliyor.
YKS'ye korona ayarı

YKS'ye korona ayarı

Maske ve dezenfektan verilecek, oturma düzeni ise...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.