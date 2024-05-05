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İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri başladı! İşte bilet fiyatları...

İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi, düzenlenen törenle 08.40'ta başladı. İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı seferlerinin ilki, Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan kalkan trenle yapılıyor. Peki Yüksek Hızlı Tren ücreti ne kadar, bilet fiyatı kaç TL? İşte İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren fiyatları 2024.

10:27 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 10:29 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul-Sivas YHT bileti ne kadar?
İstanbul-Sivas YHT bileti ne kadar?

Ankara'dan Sivas'ı 2 saate, İstanbul'dan Sivas'ı 7 saate düşüren İstanbul - Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki ilk sefer sabah saatlerinde gerçekleştirildi. İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek.

İstanbul-Sivas YHT sefer saatleri

Ekspres aktarmasız yüksek hızlı tren, İstanbul'dan 08.40'ta hareket etti ve Sivas'a 15.58'de varacak. Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ekspres yüksek hızlı trenler ise İstanbul'a 20.08'de ulaşacak.

İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek. Ekspres yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.

İstanbul-Sivas YHT bilet fiyatı ne kadar?

İstanbul-Sivas arasında aktarmasız seyahat imkanı sunacak olan YHT için fiyatlar belli oldu.

Ekonomi sınıfı için bilet fiyatı 905 TL iken, Business yolculuk yapmak isteyenler için ise bilet ücreti 1360 TL olarak belirlendi.



#İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren fiyatları
#YHT
#Sivas YHT
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