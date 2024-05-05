Ankara'dan Sivas'ı 2 saate, İstanbul'dan Sivas'ı 7 saate düşüren İstanbul - Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki ilk sefer sabah saatlerinde gerçekleştirildi. İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek.

İstanbul-Sivas YHT sefer saatleri

Ekspres aktarmasız yüksek hızlı tren, İstanbul'dan 08.40'ta hareket etti ve Sivas'a 15.58'de varacak. Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ekspres yüksek hızlı trenler ise İstanbul'a 20.08'de ulaşacak.

İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek. Ekspres yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.

İstanbul-Sivas YHT bilet fiyatı ne kadar?

İstanbul-Sivas arasında aktarmasız seyahat imkanı sunacak olan YHT için fiyatlar belli oldu.

Ekonomi sınıfı için bilet fiyatı 905 TL iken, Business yolculuk yapmak isteyenler için ise bilet ücreti 1360 TL olarak belirlendi.







