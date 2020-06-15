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Dünya ABD Dışişleri Bakanlığından Rusyaya Whelan açıklaması Derhal serbest bırakın
ASYA

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya'ya Whelan açıklaması: Derhal serbest bırakın

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’da 17 aydır tutuklu olan ve bugün Rusya mahkemesinin 16 yıl hapis cezası verdiği Paul Whelan’ın ‘derhal serbest bırakılmasının’ talep edildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Paul Whelan.
Paul Whelan.

Rus mahkemesinin, eski ABD deniz subayı olan ve 2018 yılında Rusya’da üstünde gizli belge içeren USB ile gözaltına alınan Paul Whelan'a 16 yıl hapis cezası verdiğinin duyurulmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD, bugün Rus mahkemesinin ABD vatandaşı Paul Whelan'ı gizli bir duruşmadan sonra, gizli kanıtlarla ve savunma tanıkları için uygun izinler olmadan mahkum etme kararıyla öfkelendi. Whelan’nın uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun, adil yargılanma garantisinden mahrum bırakıldığından ciddi endişelerimiz var. Paul Whelan'ın Rus yetkililerin elindeki muamelesi dehşet verici. Rusya, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde Whelan'a adil bir duruşma sunamadı ve gözaltında tutulması sırasında, uzun süredir devam eden tıbbi durumunu göz ardı ederek hayatını riske attı. Onu ailesinden ve arkadaşlarından ayrı tuttu. Paul Whelan’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

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