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Dünya Rusyada casuslukla yargılanan ABDli eski askere 16 yıl hapis cezası
ASYA

Rusya’da casuslukla yargılanan ABD’li eski askere 16 yıl hapis cezası

Rusya’da ABD’li eski deniz piyadesi Paul Whelan, 2018 yılında başkent Moskova’daki bir otel odasında bulunduğu sırada casusluk iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Moskova Şehir Mahkemesinde bugün gerçekleştirilen duruşmada Whelan, ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportu bulunan ve suçlamaları kabul etmeyen Whelan, kendisine tuzak kurulduğunu savundu. ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan ise mahkeme kararının ardından "derin hayal kırıklığına" uğradığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Eski asker ABD vatandaşı Paul Whelan.
Eski asker ABD vatandaşı Paul Whelan.

Rusya’da "casusluk yaptığı" suçlamasıyla yargılanan ABD vatandaşı Paul Whelan, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova Şehir Mahkemesinde Whelan’a yönelik suçlamayla ilgili karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Whelan’ın Rusya’da casusluk yaptığı suçlamasını kabul ederek, 16 yıl hapis cezası kararı verdi.

Whelan’ın avukatı Olga Karlova ise karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Derin hayal kırıklığı

Savcılık Whelan için 18 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, kararla ilgili derin hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan ABD vatandaşı Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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