Rusya’da casuslukla yargılanan ABD’li eski askere 16 yıl hapis cezası Rusya’da ABD’li eski deniz piyadesi Paul Whelan, 2018 yılında başkent Moskova’daki bir otel odasında bulunduğu sırada casusluk iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Moskova Şehir Mahkemesinde bugün gerçekleştirilen duruşmada Whelan, ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportu bulunan ve suçlamaları kabul etmeyen Whelan, kendisine tuzak kurulduğunu savundu. ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan ise mahkeme kararının ardından "derin hayal kırıklığına" uğradığını ifade etti.

Haber Merkezi 15 Haziran 2020, 14:30 Son Güncelleme: 15 Haziran 2020, 14:35 AA