ABD Dışişleri heyeti PYD/PKK elebaşlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgeyi ziyaret etti.

Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti dün PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştü.

Teröristler ABD'den 'federal sistem' talep etti!

Görüşmede terör örgütü mensupları, Amerikalı yetkililere Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini iletti.

ABD'nin Koalisyon Güçleri özel temsilcisi Brett McGurkk, Rakka da PKK-SDF'li terör örgütü yöneticileri ile buluştu. (Haziran 2017)

OYNAT 00:42 ABD'nin özel temsilcisi PKK'lı yöneticilerle buluştu! ABD'nin Koalisyon Güçleri özel temsilcisi Brett McGurkk, Rakka da PKK-SDF'li terör örgütü yöneticileri ile buluştu.

Heyet daha sonra Aynularab'a (Kobani) geçerek, PYD/PKK'nın paravan örgütü SDG'nin sözde genel komutanı Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile toplantı yaptı.

Martin, ABD'yi Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen Astana toplantılarında temsil eden Amerikan heyetinde yer almış ancak son toplantıya katılmamıştı.

ABD heyeti, terör örgütünün Rakka'nın yönetimini sivillerdeymiş gibi göstermek amacıyla kurduğu Rakka meclisi üyeleriyle de bir araya gelerek, PKK ve DEAŞ'ın el ele harabeye çevirdiği kentin yine PKK eliyle, yeniden inşasını görüştü.

DÜNYA Teslim oldu

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GÜNDEM Terör örgütü SDG sözcüsü Talal Silo sorguda

GÜNDEM Talal Silo her şeyi anlattı

'SDG'nin kaçan sözcüsü Silo, ABD'nin PYD/PKK'ya desteğini anlatmıştı

Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, ABD'nin PYD/PKK'ya desteğini anlattı.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimlerinden Cilo, PYD/PKK adına uzun süredir silahlı eylemleri yönetiyor. Amerikalı yetkililer saha operasyonlarını, büyük ölçüde Cilo üzerinden yürütüyor.

Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, "Cilo ile ABD yönetimi arasında tam bir koordinasyon olduğunu" söylemişti.