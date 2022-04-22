ABD donanması şokta: Aynı gemide 3 asker bir hafta içinde intihar etti

ABD donanması USS George Washington uçak gemisinde son 12 ayda yaşanan mürettebat ölümlerin şokunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir hafta içinde 3 denizcinin intiharıyla sarsılan gemide daha önce de 4 denizcinin hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada son 12 ayda gemide 7 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Donanma ölüm olaylarını ve gemideki emir-komuta zincirinin intiharlarla ilişkisi olup olmadığının incelenmesi için soruşturma başlattı. Donanma açıklamasında Deniz Suçları Soruşturma Departmanı ve yerel yetkililerin ölümleri araştırdığını belirtildi.

SON 12 AYDA 4 İNTİHAR

ABD Filo Kuvvetleri Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Sarah Self-Kyler CNN'e verdiği demeçte, gemide bu ay üçü de dahil olmak üzere en son dört ölümün intiharlar kaynaklı olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada 9 ve 10 Nisan tarihlerindeki intiharların üs dışında gerçekleştiği, 15 Nisan’daki intihar olayının George Washington uçak gemisinde yaşandığı belirtildi.

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Müfettişler geçen aralıkta ölen denizcinin de intihar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladılar. Soruşturmada ayrıca, üç denizcinin intiharı ile önceki ölümler arasındaki bir bağlantı olup olmadığına bakılacak.

PSİKOLOJİK DESTEK İÇİN GEMİYE UZMAN EKİP GÖNDERİLDİ

Dünyanın en büyük savaş gemilerinden biri olan George Washington, 2017 yılından beri Virginia’daki Newsport News tersanesinde demirli halde bulunuyor. Tersanede gemiye nükleer yakıt ikmali, bakım ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan psikolojik çalışmalar yürütmesi için USS George Washington uçak gemisine bir ekip gönderildi. Ekipler, can kaybı gibi travmatik bir olayın ardından kısa süreli ruh sağlığı desteği sağlamayı amaçlıyor.

DONANMADAKİ ÖLÜMLERİN YARISI GEORGE WASHINGTON UÇAK GEMİSİNDE YAŞANDI

George Washington gemisindeki 3 intihar olayıyla birlikte ABD donanmasında son bir yılda 18 intihar vakasının yaşandığı açıklandı. Asker intihar oranlarının çok yüksek olduğunu belirten ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen ay ‘İntiharı Önleme ve Müdahale Bağımsız İnceleme Komitesi'ni kurmuştu.

Son 5 yılda orduda intihar oranlarının arttığını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı da 2020'de 580 askerin intihar ettiğini duyurdu.

DÜNYA ABD askeri intihar ediyor