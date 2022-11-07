ABD güçleri Suriye'nin petrol sahalarından 43 petrol tankeri çaldı

ABD güçleri Haseke kırsalından petrol yüklü tankerleri yağmalayarak Irak topraklarına yöneldi.

MEHR Haber Ajansı, Amerikan işgal güçlerinin işgal ettiği petrol kuyularından çalınan Suriye petrolüyle yüklü 43 tanker de dahil olmak üzere bir konvoyun El Mahmudiye geçişini geçerek Kuzey Irak'a girdiğini söyledi.

Amerikan güçleri, Suriye topraklarından onlarca çalıntı petrol tankerini Haseke kırsalındaki yasadışı sınır geçişlerinden Irak topraklarına doğru çıkardı.

Pentagon, konuşlandırmanın bölgedeki petrol sahalarının IŞİD teröristlerinin eline geçmesini önlemeyi amaçladığını iddia ederken, ABD ordusu uzun süredir güçlerini ve ekipmanını Kuzeydoğu Suriye'de konuşlandırıyor.

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