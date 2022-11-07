PKK’nın Ayn İsa sorumlusu öldürüldü: MİT Suriye’de operasyonda

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu ‘Azad’ kod adlı Kays Berho Sulayva’yı, Suriye’de düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK/YPG’ye 2013’te Irak uyruklu Kays Berho Sulayva, Irak’ın Sincar, ardından Suriye’nin Tel Tamir bölgesinde terörist faaliyetlerde bulundu. Daha sonra Suriye’nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösteren Sulayva, 2017’de tekrar Tel Tamir’de görevlendirildi.
EYLEM HAZIRLIYORDU
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce 2019’da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize ettiği belirlenen Sulayva, MİT’in takibine girdi. PKK/YPG yöneticilerinin Ayn İsa’da etkisiz hale getirilmesinin ardından bu bölgede görevlendirilen Sulayva, MİT’in operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin öldürüldü.