PKK’nın Ayn İsa sorumlusu öldürüldü: MİT Suriye’de operasyonda

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HDP’li vekil ‘bomba kuryesi’: Remziye Tosun PKK'nın emanetçiliğini yapmış

Yunanistan’daki Lavrion kampında eğitim alıp stratejik hedeflere saldırmak için geldiği İstanbul’da yakalanan Hüseyin Tanrıkulu’nun HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’la irtibatı çıktı. Bir dönem HDP’de bulunan Ş.A. ifadesinde şu bilgileri verdi: Binaya HDP milletvekili Remziye Tosun geldi. Hüsamettin alt kattan poşeti getirerek Tosun’a teslim etti. Birkaç gün sonra Hüsamettin’e “Remziye’ye ne verdiğini” sorduğumda ses bombası olduğunu anlattı. Remziye ses bombasını Sur ilçesinde birine teslim etti. Ümit Akgün ve Kamuran (Mustafa) isimli şahıslar bombayı Ben-u Sen Mahallesi’nde polis karakolunun bulunduğu yere attı.