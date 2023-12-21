ABD ile Venezuela arasında mahkum takası: 10 Amerikalıya karşı bir iş insanı serbest bırakıldı

2000 sonrası sigorta girişi olanlara staj ve çıraklık borçlanması var mı? sorusu merak ediliyor. EYT sonrası yeni erken emeklilik imkanları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1999-2000 sonrası SGK girişi olanlar ve staj ve çıraklık mağdurları için güzel haber geldi. Staj ve çıraklık borçlanması geliyor. Staj ve Çıraklık Borçlanması, 2160 gün prim desteği sayesinde erken emeklilik fırsatı veriyor. Peki 2000 sonrası sigorta girişi olanlara stajyer ve çıraklık borçlanması nasıl yapılır, şartları neler? Prim borçlanma tutarı ne kadar, kaç TL?