ABD kasırgadan etkilenen Küba'ya yardım teklif etti

Kimliğinin gizli kalması şartıyla açıklama yapan üst düzey bir yetkili, 2 milyon dolarlık yardımın kasırgadan direkt etkilenen nüfusla çalışan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Kızılhaç gibi "güvenilir uluslararası partnerler" aracılığıyla dağıtılacağını belirtti.
Resmi duyuru yapılmadan açıklama yapan yetkili, "Küba halkının yanındayız. Halkın siyasi ve ekonomik refahını artırmanın yollarını aramaya devam edeceğiz." dedi.
Yardım teklifi, Ian Kasırgası'nın eylül sonlarında ülkenin batı kesimini vurarak elektrik şebekesinde büyük hasara yol açmasının ardından geldi.
Washington ile Havana arasında uzun süredir devam eden gergin ilişkilere rağmen, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'den gelen teklif için minnettarlığını dile getirerek yardımın Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu aracılığıyla geleceğini doğruladı.
Küba'nın elektrik kesintilerinden kaynaklanan kitlesel protestoları bastırması, ABD de dahil olmak üzere uluslararası gözlemcilerin tepkisine yol açmıştı.
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ABD'de etkili olan Ian kasırgasının yol açtığı yıkım havadan görüntülendi
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı. Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.
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Florida'nın Fort Mayer kasabasından kategori 4 şiddetinde ana karaya ulaşan kasırga, ülkenin içine doğru ilerleyişini sürdürürken, geçtiği yerlerde sular altında kalmış binlerce araç, çatısı uçmuş ve giriş katı sular altında kalmış evlerle, sokaklarda yıkılmış ağaçlar bıraktı.
Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın kuzeydoğusuna ve komşu eyaletlere doğru hareket eden Ian'ın, daha fazla hasara sebep olabileceği ve sağanak yağışların oluşturacağı sel baskınlarının hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Charlotte İlçe Acil Durum Yönetimi Direktörü Patrick Fuller, su seviyesinin azalmaya başladığı batı Florida bölgesinde hasar tespitlerine başladıklarını, henüz hiçbir kayıp, yaralanma veya ölüm hadisesinin rapor edilmediğini ifade etti.
Öte yandan, Ulusal Hava Servisi de son güncellemesinde kasırganın hızının biraz yavaşlayarak 112 kilometreye düştüğünü, ancak Atlantik Okyanusu kıyı şeridine yaklaştıkça tekrar hız kazanabileceğini belirtti.
Kasırganın yaklaştığı komşu eyaletler Güney ve Kuzey Carolina ile Georgia'da olağanüstü hal ilen edilirken, Güney Carolina sahillerinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde gelgit hareketleri görüldü.
Florida genelinde kasırga nedeniyle hala 2,5 milyona yakın kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.
ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı
ABD'nin Florida eyaletinde, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdüren Ian Kasırgası'nın neden olduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.
DÜNYA
Ian Kasırgası’nın sebep olduğu hasar 100 milyar doları aşabilir
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ABD’li teknoloji şirketi Maxar’dan alınan uydu görüntüleri, geçen perşembe günü Florida'nın Körfez Kıyısı'ndaki Fort Myers şehrinde Ian Kasırgası'nın bıraktığı hasarı gösterdi.
Saatte 240 km’ye varan sürekli rüzgarlarla kategori 4 şiddetinde karaya çarpan k Ian, kumsalları ve kıyı kasabalarını hızla bir felaket bölgesine dönüştürdü.
Ian Kasırgası, Sunshine Eyaletinde geniş çaplı hasar bırakarak Güney Carolina'ya doğru ilerlerken, Florida'da iki milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı.
ABD Başkanı Joe Biden, kasırganın muhtemelen ABD tarihinin en kötüleri arasında yer alacağını söylerek, \"Bu yıkımın boyutunu yeni yeni görmeye başlıyoruz\" dedi.
Fort Myers kenti çok sayıda evin yıkıldığı en kötü darbeyi aldı.
KASIRGA KUZEYE İLERLİYOR
Öte yandan, ABD'nin güneydoğusunu vuran Ian Kasırgası, Florida'dan sonra, Güney Carolina'ya ulaştı.
Kasırga şiddetli yağışı da beraberinde getirdi. Çok sayıda ev su altında kaldı, yollar kapandı. Bölgede 400 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi.
Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın hızının, 140 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. \"Kasırga zayıflayana kadar kuzeydeki Virginia ve Batı Virginia eyaletlerine de önemli miktarda yağış bırakacak\" denildi.
Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi
ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Florida eyaletinde büyük bir yıkıma yol açan Ian Kasırgası'nın neden olduğunu hasarın görüntülerini paylaştı. Fotoğraflarda kasırganın öncesi ve sonrası karşılaştırmalı olarak görülüyor. Bununla birlikte en az 45 kişinin öldüğü kasırga Güney Carolina'ya ulaştı. Kasırganın etkili olduğu bölgede 400 bin kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evi su bastı. Kasırganın vurduğu ilk yer olan Küba'da ise günlerdir elektrik yok.