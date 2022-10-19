ABD kasırgadan etkilenen Küba'ya yardım teklif etti

Kimliğinin gizli kalması şartıyla açıklama yapan üst düzey bir yetkili, 2 milyon dolarlık yardımın kasırgadan direkt etkilenen nüfusla çalışan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Kızılhaç gibi "güvenilir uluslararası partnerler" aracılığıyla dağıtılacağını belirtti.

Resmi duyuru yapılmadan açıklama yapan yetkili, "Küba halkının yanındayız. Halkın siyasi ve ekonomik refahını artırmanın yollarını aramaya devam edeceğiz." dedi.



Yardım teklifi, Ian Kasırgası'nın eylül sonlarında ülkenin batı kesimini vurarak elektrik şebekesinde büyük hasara yol açmasının ardından geldi.

Washington ile Havana arasında uzun süredir devam eden gergin ilişkilere rağmen, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'den gelen teklif için minnettarlığını dile getirerek yardımın Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu aracılığıyla geleceğini doğruladı.



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Küba'nın elektrik kesintilerinden kaynaklanan kitlesel protestoları bastırması, ABD de dahil olmak üzere uluslararası gözlemcilerin tepkisine yol açmıştı.

FOTOĞRAF 6 Florida'nın Fort Mayer kasabasından kategori 4 şiddetinde ana karaya ulaşan kasırga, ülkenin içine doğru ilerleyişini sürdürürken, geçtiği yerlerde sular altında kalmış binlerce araç, çatısı uçmuş ve giriş katı sular altında kalmış evlerle, sokaklarda yıkılmış ağaçlar bıraktı. Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın kuzeydoğusuna ve komşu eyaletlere doğru hareket eden Ian'ın, daha fazla hasara sebep olabileceği ve sağanak yağışların oluşturacağı sel baskınlarının hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Charlotte İlçe Acil Durum Yönetimi Direktörü Patrick Fuller, su seviyesinin azalmaya başladığı batı Florida bölgesinde hasar tespitlerine başladıklarını, henüz hiçbir kayıp, yaralanma veya ölüm hadisesinin rapor edilmediğini ifade etti. Öte yandan, Ulusal Hava Servisi de son güncellemesinde kasırganın hızının biraz yavaşlayarak 112 kilometreye düştüğünü, ancak Atlantik Okyanusu kıyı şeridine yaklaştıkça tekrar hız kazanabileceğini belirtti. Kasırganın yaklaştığı komşu eyaletler Güney ve Kuzey Carolina ile Georgia'da olağanüstü hal ilen edilirken, Güney Carolina sahillerinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde gelgit hareketleri görüldü. Florida genelinde kasırga nedeniyle hala 2,5 milyona yakın kişiye elektrik hizmeti verilemiyor. ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı ABD'nin Florida eyaletinde, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdüren Ian Kasırgası'nın neden olduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.

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DÜNYA Ian Kasırgası’nın sebep olduğu hasar 100 milyar doları aşabilir