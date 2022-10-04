Dünya Ian Kasırgasının sebep olduğu hasar 100 milyar doları aşabilir
AMERİKA

Ian Kasırgası’nın sebep olduğu hasar 100 milyar doları aşabilir

ABD'nin özellikle Florida eyaletinde ev ve iş yerlerini tahrip ederek büyük hasara neden olan Ian Kasırgası kaynaklı sigortalı hasarın 63 milyar doları bulması bekleniyor. Ülkede sigorta sektörünü vuran ikinci en maliyetli kasırga olduğu tahmin edilen Ian'ın ekonomik zararının ise sigortasız mülkler, altyapı hasarları, temizleme ve kurtarma maliyetleriyle 100 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Ian Kasırgası’nın sebep olduğu hasar 100 milyar doları aşabilir
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ABD’nin özellikle Florida eyaletinde büyük yıkıma neden olan Ian Kasırgası’nın ekonomik maliyetinin 100 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Florida’da etkisini azaltarak Güney Carolina ve Goergia eyaletlerine yönelen Ian Kasırgası’nın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kasırganın ekonomik maliyetine ilişkin tahminler de paylaşılmaya başlandı.

Risk modelleme firması Karen Clark & Co’nun verilerine göre, Ian Kasırgası’ndan kaynaklanan özel sigortalı hasarın 200 milyon doları Karayipler’de olmak üzere 63 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

‘100 MİLYAR DOLARLIK ZARAR’

Sigortasız mülkler, altyapı hasarları, temizleme ve kurtarma maliyetleriyle birlikte Ian kasırgası’nın neden olduğu toplam ekonomik zararın 100 milyar doları aşması bekleniyor.

Veri analiz firması CoreLogic’in verilerine göre Ian Kasırgası’nın sadece Florida’da sebep olduğu kaybın 28 milyar dolar ile 47 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Risk modelleme firması Verisk’in verilerine göre ise kasırganın Florida ve Güney Carolina’da neden olduğu sigortalı hasarın 42 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

EN MALİYETLİ İKİNCİ KASIRGA

Ian Kasırgası’nın neden olduğu hasarın Florida tarihindeki en büyük kasırga kaynaklı kayıp olacağı belirtilirken, Ian’ın ABD tarihinde sigorta sektörünü vuran ikinci en maliyetli kasırga olacağı öngörülüyor.

Sigorta Bilgi Enstitüsü verilerine göre, 2005’te meydana gelen Katrina Kasırgası, ABD’deki en maliyetli 10 kasırga arasında ilk sırada yer alıyor. Katrina Kasırgası’nın neden olduğu sigortalı hasarın 65 milyar dolar olduğu kaydediliyor. Söz konusu maliyetin enflasyona göre ayarlanmış 2021 yılı dolarıyla 89 milyar doları aştığı hesaplanıyor.

ABD’deki en maliyetli kasırgalar sıralamasında Katrina’yı, 2021’de meydana gelen Ida Kasırgası (36 milyar dolar), 2012’deki Sandy Kasırgası (30 milyar dolar) ve 2017’deki Harvey Kasırgası (30 milyon dolar) takip ediyor.

EV VE İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

ABD’nin güney kıyılarına, 28 Eylül’de, “kategori 4 ” şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül’de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida’da ardında büyük yıkım bırakan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 94’e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina’da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida’nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida’da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

ABD'de etkili olan Ian kasırgasının yol açtığı yıkım havadan görüntülendi
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ABD'de etkili olan Ian kasırgasının yol açtığı yıkım havadan görüntülendi
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı. Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi
FOTOĞRAF 12
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ABD’li teknoloji şirketi Maxar’dan alınan uydu görüntüleri, geçen perşembe günü Florida'nın Körfez Kıyısı'ndaki Fort Myers şehrinde Ian Kasırgası'nın bıraktığı hasarı gösterdi.

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Saatte 240 km’ye varan sürekli rüzgarlarla kategori 4 şiddetinde karaya çarpan k Ian, kumsalları ve kıyı kasabalarını hızla bir felaket bölgesine dönüştürdü.

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Ian Kasırgası, Sunshine Eyaletinde geniş çaplı hasar bırakarak Güney Carolina'ya doğru ilerlerken, Florida'da iki milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı.

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ABD Başkanı Joe Biden, kasırganın muhtemelen ABD tarihinin en kötüleri arasında yer alacağını söylerek, \"Bu yıkımın boyutunu yeni yeni görmeye başlıyoruz\" dedi.

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Fort Myers kenti çok sayıda evin yıkıldığı en kötü darbeyi aldı.

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KASIRGA KUZEYE İLERLİYOR
Öte yandan, ABD'nin güneydoğusunu vuran Ian Kasırgası, Florida'dan sonra, Güney Carolina'ya ulaştı.
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Kasırga şiddetli yağışı da beraberinde getirdi. Çok sayıda ev su altında kaldı, yollar kapandı. Bölgede 400 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

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Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın hızının, 140 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. \"Kasırga zayıflayana kadar kuzeydeki Virginia ve Batı Virginia eyaletlerine de önemli miktarda yağış bırakacak\" denildi.

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Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi
ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Florida eyaletinde büyük bir yıkıma yol açan Ian Kasırgası'nın neden olduğunu hasarın görüntülerini paylaştı. Fotoğraflarda kasırganın öncesi ve sonrası karşılaştırmalı olarak görülüyor. Bununla birlikte en az 45 kişinin öldüğü kasırga Güney Carolina'ya ulaştı. Kasırganın etkili olduğu bölgede 400 bin kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evi su bastı. Kasırganın vurduğu ilk yer olan Küba'da ise günlerdir elektrik yok.
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