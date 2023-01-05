​ABD mahkemesi eski Bolivya İçişleri Bakanına altı yıl hapis cezası verdi

Murillo, Bolivya Savunma Bakanlığıyla kazançlı bir göz yaşartıcı gaz sözleşmesi yapmasına yardım etmesi karşılığında Florida merkezli bir şirketten en az 532 bin dolar rüşvet aldığını Ekim ayında kabul etti.

Adalet Bakanlığı, Murillo'nun, ABD mali sistemi aracılığıyla parayı akladığını söyledi.

Murillo, Florida'da Bölge Mahkemesi tarafından 70 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakanlık, bir başka eski Bolivyalı yetkili ve üç Amerikalı'nın da aynı plandaki rollerini kabul ettikten sonra geçen Haziran ayında ABD'de mahkum edildiğini söyledi.

Al-Jazeera'nın haberine göre eski bir senatör olan Murillo, Başkan Evo Morales'in istifa edip ülkeyi terk etmesine yol açan siyasi kargaşanın ardından iktidara gelen Cumhurbaşkanı Jeanine Anez'in geçici hükümeti sırasında 2019-2020 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

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