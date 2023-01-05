Dünya ABD mahkemesi eski Bolivya İçişleri Bakanına altı yıl hapis cezası verdi
AMERİKA

ABD mahkemesi eski Bolivya İçişleri Bakanına altı yıl hapis cezası verdi

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'deki bir federal mahkemenin eski Bolivya İçişleri Bakanı Arturo Murillo'yu kara para aklama komplosu kurmaktan yaklaşık altı yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​ABD mahkemesi eski Bolivya İçişleri Bakanına altı yıl hapis cezası verdi
Eski Bolivya İçişleri Bakanı Arturo Murillo

Murillo, Bolivya Savunma Bakanlığıyla kazançlı bir göz yaşartıcı gaz sözleşmesi yapmasına yardım etmesi karşılığında Florida merkezli bir şirketten en az 532 bin dolar rüşvet aldığını Ekim ayında kabul etti.

Adalet Bakanlığı, Murillo'nun, ABD mali sistemi aracılığıyla parayı akladığını söyledi.

Murillo, Florida'da Bölge Mahkemesi tarafından 70 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakanlık, bir başka eski Bolivyalı yetkili ve üç Amerikalı'nın da aynı plandaki rollerini kabul ettikten sonra geçen Haziran ayında ABD'de mahkum edildiğini söyledi.

Al-Jazeera'nın haberine göre eski bir senatör olan Murillo, Başkan Evo Morales'in istifa edip ülkeyi terk etmesine yol açan siyasi kargaşanın ardından iktidara gelen Cumhurbaşkanı Jeanine Anez'in geçici hükümeti sırasında 2019-2020 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: Altıncı tur oylamada da başkan seçilemedi
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: Altıncı tur oylamada da başkan seçilemedi

ABD'yi korkutan uyarı: Kongre baskını yeniden olabilir
DÜNYA
ABD'yi korkutan uyarı: Kongre baskını yeniden olabilir

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar
DÜNYA
ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

Bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacak.
XBB kabusu tüm dünyaya yayılıyor

XBB kabusu tüm dünyaya yayılıyor

Uyarılar peş peşe geliyor: Bu belirtilere dikkat.
ODTÜde düzenlenmek istenen Savunma Sanayi Zirvesi radikal sol örgütlerin salon işgaliyle engellendi

​Yıkım kararına rağmen sayıları gittikçe artıyor.

​Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı.

Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar.

​Uzman diyetisyen açıkladı: 16:8 modeli uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.