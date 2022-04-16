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Dünya ABD medyası milyarderlerin kontrolünde
AMERİKA

ABD medyası milyarderlerin kontrolünde

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Twitter’ın tamamına 40 milyar doların üstünde bir teklifle talip olması, ABD’de dev medya şirketlerine sahip olan dolar milyarderlerini gündeme getirdi. Sektörünün içinden gelen Rupert Murdoch ve Michael Bloomberg gibi bazı milyarderlerin yanı sıra, Jeff Bezos, Sheldon Adelson ve John Henry gibi milyarderler, gazete ve dergileri satın alarak medyada söz sahibi oluyor.

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ABD medyası milyarderlerin kontrolünde
Arşiv

JEFF BEZOS - WASHINGTON POST

Jeff Bezos
Jeff Bezos

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, ABD’nin en bilindik gazetelerinden Washington Post’u 2013’te 250 milyon dolara satın aldı. Eski ABD başkanı Donald Trump, Bezos’u Amazon’a vergi indirimi almak ve kendisin kamuoyu nezdinde baskılamak için gazeteyi kullanmakla ve suçlamıştı.

JOHN HENRY - BOSTON GLOBE

John Henry
John Henry

Beyzbol takımı Boston Red Sox’ın sahibi John Henry, Ekim 2013’te Boston Globe’u 70 milyon dolara satın aldı. Globe, daha önce yirmi yıl boyunca New York Times’a aitti. ABD’li milyarder, gazetenin spor servisine müdahale etmeyeceğini ifade etmişti.

SHELDON ADELSON - LAS VEGAS REVIEW

Sheldon Adelson
Sheldon Adelson

2021 yılında ölen Las Vegas kumarhane milyarderi Sheldon Adelson, Aralık 2014’te Las Vegas Review-Journal’ı gizlice satın aldı. Gazetenin mali raporlarına göre, anlaşma Adelson’a 140 milyon dolara mal oldu. Satılmadan önce gazetenin çalışanları, Adelson hakkında eleştirel dosyalar hazırlıyordu.

MARC BENIOFF - TIME

Marc Benioff
Marc Benioff

Forbes’a göre 6.7 milyar dolarlık bir serveti olduğu belirtilen Marc Benioff, 2018’de TIME dergisini alarak, basılı medya kuruluşlarını satın alan diğer ABD’li milyarderler arasına katıldı. Satın alma işlemi Benioff’a 190 milyon dolara mal oldu.

MORTİMER ZUCKERMAN - US NEWS, NEW YORK DAILY NEWS

Mortimer Zuckerman
Mortimer Zuckerman

3 milyar dolar servetiyle Emlak milyarderi Mortimer Zuckerman, hem US News & World Report’un hem de New York Daily News’in sahibidir. Zuckerman, 1984’te satın aldığı US News & World Report’un başkanı ve baş editörü olarak görev yapıyor.

PATRİCK SOON-SHİONG-LOS ANGELES TIMES

Patrick Soon-Shiong
Patrick Soon-Shiong

ABD’nin önemli gazetelerinden Los Angeles Times, 2018 yılında, biyoteknoloji milyarderi Patrick Soon-Shiong tarafından 500 milyon dolara satın alındı. Anlaşma gereği San Diego Union-Tribune ve bazı diğer yerel medya unsurları da Soon-Shiong’un kontrolüne geçti.

Elon Musk Twitter'ın tamamı için teklif verdi
TEKNOLOJİ
Elon Musk Twitter'ın tamamı için teklif verdi

Twitter Elon Musk'a karşı harekete geçti: Zehir hapı stratejisi uygulayacaklar
FOTOĞRAF 8
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Elon Musk, Musk, bugün Twitter'ı satın almak istemesiyle ilgili bir oylama yaptı.
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Oylamayı düşmanca bulan Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın platformu satın almaması için zehir hapı stratejisi uygulayacağı iddia edildi.
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Twitter Yönetim Kurulu'nun satın alma teklifine sıcak bakmadığı söylentileri ortaya çıktıktan sonra Elon Musk, bir anket yaptı. İş adamı, bu Twitter anketinde satın almanın Yönetim Kurulu'nu mı yoksa hissedarları mı ilgilendirdiğini sordu. Bir saatte 719.228 kişinin katıldığı ankette %84 oylamayla hissedarlar öne geçti.
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Elon Musk'ın platformu satın almaması için Twitter Yönetim Kurulu'nun zehir hapı stratejisi uygulayacağı söyleniyor.
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Zehir hapı stratejisi, bir yatırımcının belirli bir sınırın üzerinde hisse alacağı zaman piyasayı hisselerle doldurması anlamına gelir. Piyasada dolan birçok hisse, bir kişinin satın almasını zorlaştırır. Ek olarak hisselerin tek tek olması da alıcı için de maliyetli olur.
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Milyarder iş insanı Suudi prens Alwaleed bin Tallal ise Musk'a olumsuz dönüş yapmıştı. Twitter'dan Elon Musk'ı ekleyerek yanıt veren Suudi Prens, paylaşımında 54.2 dolarlık teklifin Twitter için düşük olduğunu, uzun vadeli yatırımcı olarak satışı düşünmediğini dile getirdi.
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Elon Musk, Yakın zamanda yaptığı TED konuşmasında, Twitter'ın teklifi kabul etmemesi durumunda bir B planı olduğunu belirtti.
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Tesla CEO'su planının ne olduğunu açıklamasa da satın aldığı hisseleri satma konusunda şirketi tehdit edeceği tahmin ediliyor.
Twitter Elon Musk'a karşı harekete geçti: Zehir hapı stratejisi uygulayacaklar
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, Perşembe günü yaptığı açıklamada Twitter'ın tamamına talip olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın tamamını satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağını bilmediğini belirterek, "Teklifim reddedilirse B planım var" dedi.


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