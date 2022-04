ABD medyası milyarderlerin kontrolünde

JEFF BEZOS - WASHINGTON POST

Jeff Bezos

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, ABD’nin en bilindik gazetelerinden Washington Post’u 2013’te 250 milyon dolara satın aldı. Eski ABD başkanı Donald Trump, Bezos’u Amazon’a vergi indirimi almak ve kendisin kamuoyu nezdinde baskılamak için gazeteyi kullanmakla ve suçlamıştı.

JOHN HENRY - BOSTON GLOBE

John Henry

Beyzbol takımı Boston Red Sox’ın sahibi John Henry, Ekim 2013’te Boston Globe’u 70 milyon dolara satın aldı. Globe, daha önce yirmi yıl boyunca New York Times’a aitti. ABD’li milyarder, gazetenin spor servisine müdahale etmeyeceğini ifade etmişti.

SHELDON ADELSON - LAS VEGAS REVIEW

Sheldon Adelson

2021 yılında ölen Las Vegas kumarhane milyarderi Sheldon Adelson, Aralık 2014’te Las Vegas Review-Journal’ı gizlice satın aldı. Gazetenin mali raporlarına göre, anlaşma Adelson’a 140 milyon dolara mal oldu. Satılmadan önce gazetenin çalışanları, Adelson hakkında eleştirel dosyalar hazırlıyordu.

MARC BENIOFF - TIME

Marc Benioff

Forbes’a göre 6.7 milyar dolarlık bir serveti olduğu belirtilen Marc Benioff, 2018’de TIME dergisini alarak, basılı medya kuruluşlarını satın alan diğer ABD’li milyarderler arasına katıldı. Satın alma işlemi Benioff’a 190 milyon dolara mal oldu.

MORTİMER ZUCKERMAN - US NEWS, NEW YORK DAILY NEWS

Mortimer Zuckerman

3 milyar dolar servetiyle Emlak milyarderi Mortimer Zuckerman, hem US News & World Report’un hem de New York Daily News’in sahibidir. Zuckerman, 1984’te satın aldığı US News & World Report’un başkanı ve baş editörü olarak görev yapıyor.

PATRİCK SOON-SHİONG-LOS ANGELES TIMES

Patrick Soon-Shiong

ABD’nin önemli gazetelerinden Los Angeles Times, 2018 yılında, biyoteknoloji milyarderi Patrick Soon-Shiong tarafından 500 milyon dolara satın alındı. Anlaşma gereği San Diego Union-Tribune ve bazı diğer yerel medya unsurları da Soon-Shiong’un kontrolüne geçti.

