ABD Rusya'nın yaptırım riskleri konusunda Türkiye'ye uyarı mesajı gönderdi

Türkiye'nin önde gelen işadamları birliği Salı günü yaptığı açıklamada, şirketlerin yaptırım uygulanmış Rus kuruluşları ve bireylerle ilişki kurması halinde olası yaptırım riski konusunda ABD'den bir uyarı mektubu aldığını doğruladı.

Türkiye Sanayi ve İşadamları Birliği'nden (TÜSİAD) yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun mektubunu Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaştığı belirtildi.

Wally Adeyemo - Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yardımcısı

Cumartesi günü Adeyemo, Türkiye Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'a verdiği demeçte, Rus taraflarının ve bireylerin Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline uygulanan Batı yaptırımlarını atlamak için Türkiye'yi kullanmaya çalıştıklarını söyledi. Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, bir telefon görüşmesinde ikili, Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması ve uygulanmasına yönelik devam eden çabaları da görüştü.

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'Hem Ukrayna hem de Rusya ile derin ekonomik ve siyasi bağlara sahibiz'

Türkiye Maliye Bakanlığı , Elitaş'ın Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile derin ekonomik ve siyasi ilişkilerini vurguladığını, aynı zamanda Adeyemo'ya Ankara'nın yaptırımların ihlal edilmesine izin vermeyeceğine dair güvence verdiğini söyledi.

Bakanlık, ”Elitaş, Türkiye'nin mevcut süreçler ve yaptırımlarla ilgili tutumunun değişmediğini, ancak yaptırımların herhangi bir kurum veya kişi tarafından ihlal edilmesine izin vermeyeceğini doğruladı." dedi.