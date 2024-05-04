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GREEN CARD SONUÇLARI 2024: DV Lottery Green Card sonuçları ne zaman saat kaçta, nereden açıklanacak?

Green Card çekiliş sonuçları bugün açıklanıyor. Green card sonuçları 2024 DV Lottery sorgulama ekranı ABD saati ile öğle saatlerinde erişime açılacak. Başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen ve ABD hükümeti tarafından verilen Green Card başvuru sonuçları tarihi için beklenen gün yaklaştı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenlerin altı ay önce başvurularını yaptığı Green Card sonuçları DV Lottery ekranı üzerinden yayınlanacak.

16:31 - 4/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Green Card başvuru sonuçları 2024
Green Card başvuru sonuçları 2024

"DV Lottery Green Card sonuçları ne zaman saat kaçta, nereden açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu katılımcıların odaklandığı konulardan oldu. Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card başvurularının değerlendirmeleri dvprogram.state.gov üzerinden bu hafta ilan edilecek. Onay kodu ve kişisel bilgileri ile Green Card (ABD Yeşil Kart) sonuçlarını öğrenecek olan katılımcılar, ardından diğer işlemlerini tamamlayacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DV-2024 Katılımcılar, 4 Mayıs 2024'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.


GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.


Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.


GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.


Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

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