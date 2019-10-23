ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret: Bu ziyaret mutlak destek verdiğimiz anlamına geliyor ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret: Bu ziyaret mutlak destek verdiğimiz anlamına geliyor ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin Irak'a gelmesinden iki gün sonra Bağdat'ı ziyaret etti. Esper, "Bağdat'a ziyaretim Irak'a mutlak destek verdiğimiz anlamı taşıyor" açıklamasında bulundu. ABD ile güvenlik ve ekonomik alanda iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Irak Savunma Bakanı Şammari de, "Ülkede DEAŞ'ın yenilmesinde ABD güçlerinin önemli rolü söz konusuydu" dedi.

Haber Merkezi 23 Ekim 2019, 12:44 Son Güncelleme: 23 Ekim 2019, 13:27 AA