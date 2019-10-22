Dünya Suriyeden Iraka gelen ABD askerlerine kalma onayı verilmedi
ORTADOĞU

Suriye'den Irak'a gelen ABD askerlerine kalma onayı verilmedi

Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a gitmişti. Konuya ilişkin Irak'ta başbakanlığa bağlı ofisten bir açıklama yapıldı. ABD askerlerinin Irak'ta kalması için onay verilmediği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Suriye'den Irak'a giriş yapan ABD askerleri
Suriye'den Irak'a giriş yapan ABD askerleri

Irak yönetimi, Suriye'den çekilerek Irak'a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını belirtti.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtildi.

ONAY VERİLMEDİĞİ AÇIKLANDI

  • Açıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil." ifadesi kullanıldı.

Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman TIR'ları dün Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmıştı.

  • Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine yerleşeceği iddia edilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de iki gün önce yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

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