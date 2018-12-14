ABD sınırında gözaltına alınan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ABD sınırında gözaltına alınan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Washington Post'un haberinde, geçen hafta babasıyla yasa dışı olarak ABD tarafına geçen 7 yaşındaki kız çocuğunun, gözaltına alındıktan saatler sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.
Guatemala'dan 163 kişilik göçmen konvoyuyla gelen çocuğun ölüm sebebinin aşırı sıvı kaybının yol açtığı ani kalp durması olduğu açıklandı. Günlerdir aç ve susuzdu
Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedildi.
ABD yönetimi kızın ölümüyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
ABD sınırında binlerce göçmen bekliyor.
Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.
Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.
ABD'li sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere biber gazıyla müdahale etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.
DÜNYA
7 bin göçmen sınıra dayandı: Trump tehdit savurdu
FOTOĞRAF
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Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
Binlerce göçmen ABD sınırında
13 Ekim'de Honduras'tan yola çıkan göçmen kafilesine Guatemala ve Meksika'dan da katılanlar olunca 7 bin kişiyi bulan büyük kalabalık ABD sınırına dayandı. Göçmenleri almamak için üst düzey güvenlik önlemleri talimatı veren Trump, Meksika sınırını kapatmakla tehdit etti ve bu ülkelerin yönetimlerine seslendi: "Siz bu işi beceremediniz, size yaptığım mali yardımları keserim!"