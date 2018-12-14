ABD sınırında gözaltına alınan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Binlerce göçmen ABD sınırında

13 Ekim'de Honduras'tan yola çıkan göçmen kafilesine Guatemala ve Meksika'dan da katılanlar olunca 7 bin kişiyi bulan büyük kalabalık ABD sınırına dayandı. Göçmenleri almamak için üst düzey güvenlik önlemleri talimatı veren Trump, Meksika sınırını kapatmakla tehdit etti ve bu ülkelerin yönetimlerine seslendi: "Siz bu işi beceremediniz, size yaptığım mali yardımları keserim!"