Dünya ABD UFOların peşini bırakmıyor İnceleme yapmak için yeni bir birim kuruldu
AMERİKA

ABD 'UFO'ların peşini bırakmıyor: İnceleme yapmak için yeni bir birim kuruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kamuoyunda UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava cisim ve olaylarını incelemek maksadıyla yeni bir birim kurdu.

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Haber Merkezi AA
ABD UFOların peşini bırakmıyor: İnceleme yapmak için yeni bir birim kuruldu
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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hick tarafından yayımlanan genelgede, "Hava Cisimlerinin Tanımlanması ve Yönetiminin Senkronizasyonu Grubu" adında yeni bir birimin kurulduğu belirtildi.

Genelgede, söz konusu yeni birimin ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "Tanımlanamayan Hava Olayları" biriminin yerini alacağı kaydedildi.

NASA Başkanı Bill Nelson: Evrende yalnız değiliz
TEKNOLOJİ
NASA Başkanı Bill Nelson: Evrende yalnız değiliz

"UFO" ALARMI

ABD Ulusal İstihbaratı, 26 Haziran’da UFO’lara yönelik raporunu yayımlamıştı.

Raporda, 2004-2021 döneminde gözlemlenen hava olayları incelenmiş ve ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekilmişti.

Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edilmişti.

Raporda, uçuş şekilleri bakımından incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapılmıştı.

Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgarın tersi yönünde uçtuğu bazılarının ise çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtilmişti.

Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına işaret edilmiş, bunların havaya bırakılmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edilmişti.

Bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası ve ABD’nin gizli programları da olabileceği kaydedilmişti.

​NASA Başkanı Bill Nelson'dan çarpıcı 'UFO 'açıklaması: Uzaylılar var iletişime geçecekler
FOTOĞRAF 8
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​Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı ve eski astronot Bill Nelson, dünya dışı yaşama ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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78 yaşındaki Nelson, CNBC'den Shepard Smith'e verdiği demeçte, uzaylıların varlığının yüksek bir ihtimal taşıdığını söyleyerek, gerekçe olarak evrenin yaşını ve genişliğini gösterdi:
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\"EVREN ÇOK GENİŞ VE YAŞLI\" <br> <br> “13,5 milyar yıllık ve çok büyük bir evrene sahipseniz, bir Güneş’e ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için başka bir şans var mı? Bu sorunun yanıtı benim için 'evet'. Bu yüzden, uzaydan , akıllı bir yaşam olduğuna dair bir işaret alacağımızı düşünüyorum.”
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\"DÜNYA DIŞI YAŞAM ARAYIŞINA YILLARDIR DAHİLİZ\" <br> <br> Bununla birlikte, NASA'nın Astrobiyoloji programına atıfta bulunan Nelson, kurumun dünya dışı yaşam arayışına yıllardır dahil olduğunu belirtti.
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NTV'de yer alan haberde, NASA Başkanı “Mars'ta, diğer gezegenlerde ve kozmosta yaşam arıyoruz. Yaşanabilir bir atmosfere sahip gezegenlere sahip diğer güneşleri belirlemeye çalışıyoruz. NASA'nın Ingenuity helikopteri, şu anda Kızıl Gezege'nde ve misyonun hedeflerinden biri olarak fosilleşmiş yaşam kanıtları arıyor” dedi.
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\"PENTAGON RAPORU'NUN GİZLİ VERSİYONUNU GÖRDÜM: AÇIKÇA İNANIYORUM\" <br> <br> Öte yandan Nelson'ın konuyla ilgili yorumları, iki haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez insanların evrende yalnız olmayabileceğini gündeme getirdi. Pentagon'un geçen ay tanımlanamayan hava olaylarıyla (UFO) ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Nelson, raporun gizli versiyonunu gördüğünü ve 'orada açıkça bir şey olduğuna' inandığını söyledi.
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\"UFO'LARIN DÜŞMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ\" <br> <br> Nelson, Haziran ayı sonlarında CNN'e verdiği demeçte, \"Biz, UFO’ların düşman olduğunu düşünmüyoruz, ancak evrenin çok büyük olduğunu unutmayın, NASA'da Dünya Dışı İstihbarat Arayışı adlı bir programımız var. Ama şimdiye kadar, akıllı bir şey ile kanıtlanmış bir iletişimimiz yok\" dedi.
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Diğer taraftan, Pentagon'dan 'tanımlanamayan hava fenomeni' (UAP'ler) konusunda uzun zamandır beklenen raporu, 2004 yılına kadar uzanan 144 gözlemden 143'ü için hiçbir açıklama getirmedi.
​NASA Başkanı Bill Nelson'dan çarpıcı 'UFO 'açıklaması: Uzaylılar var iletişime geçecekler
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini açıkladı. NASA'nın dünya dışı yaşama ilişkin çalışmalarını yıllardır sürdürdüğünü aktaran Nelson, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçen ay yayımlanan UFO raporunun gizli versiyonunu gördüğünü belirterek, uzaylıların varlığının açık bir gerçekliğe işaret ettiğini söyledi.
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