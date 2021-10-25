NASA Başkanı Bill Nelson: Evrende yalnız değiliz

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

Yıllardır hem bilim dünyasının hem de insanların kafasını kurcalayan uzaylılarla ilgili NASA başkanından yeni bir açıklama geldi.

UFO'LARI DOĞRULADI

UFO görüntüleriyle ilgili konuşan başkan Bill Nelson, askeri radarlara takılan UFO görüntülerinin varlığını doğruladı. Nelson, "Ne olduklarını onlar da biz de bilmiyoruz. Ama orada bir şey var. Şahsi fikrim, evren çok büyük, başka evrenlerin de olabileceğine dair teoriler var.

"DÜNYA GİBİ BAŞKA GEZEGENLER DE VAR"

Bu durumda ben kim oluyorum da Dünya'nın yaşam barındıran tek gezegen olduğunu söylüyorum. Dünya gibi başka gezegenlerin bulunduğuna inanıyor muyum?

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Kesinlikle, çünkü evren çok büyük ve yalnız değiliz. Bu yüzden, uzaydan, akıllı bir yaşam olduğuna dair bir işaret alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, NASA'nın Astrobiyoloji programına atıfta bulunan Nelson, kurumun yıllardır Dünya dışı yaşam arayışında olduğunu söyledi.

CIA DİREKTÖRÜ DE İNANIYOR

ABD eski Başkanı Bill Clinton döneminde ve 1993-1995 yılları arasında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nü (CIA) yöneten R. James Woolsey de uzaylılara inanmaya başladığını açıklamıştı.

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