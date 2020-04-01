Dünya ABDde 920 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

ABD'de 920 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti - ABD'de koronavirüste son durum

ABD'de 920 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında vaka sayısıyla dünyada ilk sıraya yerleşen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 4 bin 90'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 4 bin 90'a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 23 artışla 189 bin 633'e, ölü sayısı 920 artarak 4 bin 90'a çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 105 bin 792 vakayla İtalya, 102 bin 136 vakayla da İspanya takip ediyor.

ABD'deki koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
DÜNYA
ABD'deki koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti

ABD'de salgının merkezi New York

Ülkedeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler ise New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 67 bin 384 olan vaka sayısı, 8 bin 665 artışla bugün 76 bin 49'a çıkarken, bu eyaleti 18 bin 997 vakayla New Jersey, 8 bin 558 vakayla California takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 1714 ölü sayısıyla ilk sırada yer alırken, onu 267 ile New Jersey ve 259 ile Michigan eyaletleri izliyor.

ABD'de koronavirüs tablosu giderek kötüleşiyor: Bin can kaybı, 70 bin vaka
DÜNYA
ABD'de koronavirüs tablosu giderek kötüleşiyor: Bin can kaybı, 70 bin vaka

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 arttı
DÜNYA
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 arttı
Abone Ol Google News
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

​​Bakan Selçuk ücretli öğretmenlerin merak ettiği soruyu cevapladı.
Bir yolcuda ateş tespit edildi

Bir yolcuda ateş tespit edildi

​15 Temmuz Şehitler Otogarından çıkan otobüs durduruldu ve...
Devlet içindedevlet olmaz

Devlet içinde
devlet olmaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izinsiz kampanya uyarısı.
Amerika hazır değil

Amerika hazır değil

​ABD'li hemşire ağlayarak anlattı.
Koronavirüsten önce<br>koronavirüsten sonra

Koronavirüsten önce
koronavirüsten sonra

​Albayrak Holding Ceo'su dünyayı değiştiren süreci kaleme aldı.
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
İstanbul'u hiç böyle görmedik

İstanbul'u hiç böyle görmedik

​Drone görüntüleri İstanbulluların hiç alışık olmadığı tabloyu gözler önüne serdi.
350 milyona yaklaştı

350 milyona yaklaştı

İş dünyasından peş peşe destek açıklaması geliyor
'Getirmeyeceğiz' diyemeyiz

'Getirmeyeceğiz' diyemeyiz

Bakan Soylu'dan ​'sokağa çıkma yasağı'yla ilgili önemli açıklama
Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

​Dünyayı felakete sürükleyen sansürün hikayesi.
Altında sorun yok

Altında sorun yok

​Gram ve çeyrek altın kalmadığı iddia edilmişti.
Hastane bitti yol bitmedi

Hastane bitti yol bitmedi

​İBB'nin yarım bıraktığı iş için bakanlık kolları sıvadı.
Haydut devlet yardımlara göz dikti

Haydut devlet yardımlara göz dikti

​Filistinlilerin ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları kolileri gasp ettiler.
Kimliğini değiştirdi<br>'efsane' oldu

Kimliğini değiştirdi
'efsane' oldu

​Süper Lig'in en büyük hayal kırıklığı yaşatan ismiydi.
Dünyayı şaşırtan kargo

Dünyayı şaşırtan kargo

Ezeli düşmanlardan biri diğerine uçak dolusu malzeme gönderdi.
Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Vakaların bir kısmının hiçbir belirti göstermediği ortaya çıktı.
İlginç karar

İlginç karar

​'Koronavirüs' demek artık yasak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.