ABD'de koronavirüs tablosu giderek kötüleşiyor: Bin can kaybı, 70 bin vaka Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 3.sırada olan ABD'de virüs nedeniyle can kaybı bini geçerken vaka sayısı 70 bine yaklaştı. New York eyaleti, 33 bin 6 vaka ve 366 ölü sayısı ile ABD'de salgının en fazla etkili olduğu bölge olarak ön plana çıkıyor.

Haber Merkezi 26 Mart 2020, 05:40 Son Güncelleme: 26 Mart 2020, 05:58 Yeni Şafak