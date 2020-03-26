Dünya ABDde virüs krizi Silah satışları yüzde 800 arttı, stoklar tükendi
AMERİKA

ABD’de virüs krizi: Silah satışları yüzde 800 arttı, stoklar tükendi

300 kişinin öldüğü, 26 binden fazla vakanın tespit edildiği New York koronavirüsün ABD’deki merkez üssü oldu. Krizle mücadele ise krize dönüştü. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, mücadelenin aylarca süreceğini belirterek hükümetten daha fazla destek isterken, Trump nisan ortasında hayatın normale döneceğini savunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
New York'ta bilanço ağırlaşıyor
New York'ta bilanço ağırlaşıyor

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün salgının yeni üssü olabilir dediği ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800’e ulaşırken, ülkedeki vaka sayısı da 55 bini aştı. Üst düzey isimler salgınla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceği konusunda uyardı.

DAHA FAZLA YARDIM TALEBİ

Bill de Blasio

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 26 binden fazla vaka ve yaklaşık 300 can kaybı ile ABD’de koronavirüs salgının merkezi haline gelen New York’ta salgınla mücadelenin aylarca sürebileceğini belirterek, nisan ayının marta göre çok daha zorlu geçmesinin beklendiğini söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan De Blasio, federal hükümetin kendilerine daha fazla yardım etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Mücadelenin uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Keşke New York için durum böyle olmasaydı, ama aylarca sürebilir’’ ifadelerini kullandı.

KARANTİNA ÇAĞRISI

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Dr. Deborah Birx de, New York kentindeki vakaların şu an en büyük endişe kaynakları olduğunu kaydederek, “ABD’deki vakaların yüzde 56’sı New York kenti ve çevresinde” dedi. Birx, son günlerde kente seyahat eden herkesin kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de, salgınının yaz ortasına kadar sürebileceğini söyledi.

TRUMP İYİMSER

ABD Başkanı Donald Trump ise, salgının etkisini Nisan ayı ortasına doğru azalacağına ilişkin iyimser tavrını sürdürüyor. Trump, Fox TV’ye salı günü yaptığı “Ekonomimizi Paskalya Bayramı’na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim” açıklamasını Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında da sürdürdü. Trump, “Şu andaki amacımız virüse karşı alınan önlemleri gevşeterek, insanları işlerine geri döndürmek. Bu görünmez düşmana (Kovid-19) karşı verdiğimiz tarihi savaşta, sona geliyoruz. Tünelin sonunda ışık var” diye konuştu.

Çin’e soruşturma tasarısı

ABD Kongresine, Vuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Çin yönetimi tarafından saklandığı iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunuldu. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Vekili Elise Stefanik tarafından sunulan tasarıda, Çin’in Kovid-19’a yönelik “yetersiz ve şüpheli tutumu” da kınandı. “Çin’in virüsü saklama girişiminin uluslararası topluma verdiği zararın belirlenmesi” istenen tasarıda, salgından etkilenenler için bu ülkeden tazminat almayı sağlayan bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.

SİLAH SATIŞLARI PATLADI

Fotoğraf: Arşiv

  • Kovid-19 salgını ABD’deki silah satışlarını da patlattı. İnsanlar olası bir kargaşada kendilerini korumak adına silah alımına yöneldi. Kovid-19 vakalarının yoğunlaştığı eyaletlerden Oklahoma’da, silah mağazası sahibi olan David Stone, satışlarda yüzde 800 civarında bir ar tış yaşadıklarını belirterek, stoklarının tükenmek üzere olduğunu ifade etti. İnsanların en çok evlerini korumak için silah aldığını vurgulayan Stone, Kovid-19 salgınını sebep olduğu panik havası nedeniyle daha önce hiç silah almamış kişilerin de artık mağazasına geldiğini söyledi

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