ABD’de FedEx tesisine silahlı baskın: 8 ölü

ABD’nin Indianapolis kentinde kargo ve lojistik şirketi FedEx’e ait bir tesiste silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, en az 8 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, saldırganın otomatik silahla ateş açtığını ve saldırının ardından intihar ettiğini kaydetti.

Şehir polisi sözcüsü Genae Cook, olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

FedEx’ten yapılan açıklamada ise saldırıyla ilgili yetkililerle işbirliği yapıldığı belirtildi.

OYNAT 00:29 ABD’de silahlı saldırı: 8 ölü ABD'nin Indianapolis kentinde kargo ve lojistik şirketi FedEx'e ait bir tesiste silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, en az 8 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırganın otomatik silahla ateş açtığını ve saldırının ardından intihar ettiğini kaydetti. Şehir polisi sözcüsü Genae Cook, olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığını ifade etti. FedEx'ten yapılan açıklamada ise saldırıyla ilgili yetkililerle işbirliği yapıldığı belirtildi. BiP'te paylaş

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