ABD'de silahlı saldırı ABD'nin Colorado eyaletindeki bir markete silahlı saldırı düzenlendi: Çok sayıda ölü var ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir de polis bulunuyor. Yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralanan saldırgan ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi 23 Mart 2021, 06:02 Son Güncelleme: 23 Mart 2021, 06:11 AA