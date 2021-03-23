Dünya ABDnin Colorado eyaletindeki bir markete silahlı saldırı düzenlendi Çok sayıda ölü var
AMERİKA

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir markete silahlı saldırı düzenlendi: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir de polis bulunuyor. Yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralanan saldırgan ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
ABDde silahlı saldırı
Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

Boulder Polis Departmanı, Boulder kentindeki süpermarkete düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Saldırgan gözaltında

  • Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu ölenler arasında bir polis de yer aldı. Yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralanan saldırgan ise gözaltına alındı.

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Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı.

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