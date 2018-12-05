Dünya ABDde ırkçılık bitmiyor O bir Müslüman, görevden alın
AMERİKA

ABD'de ırkçılık bitmiyor: O bir Müslüman, görevden alın

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pakistan asıllı Bölge Başkanvekili Shahid Shafi'nin, Müslüman olduğu için görevinden alınması istendi. Teksas Meclisi Başkanı Joe Straus:, "Utanç verici, Amerikan ve Cumhuriyetçi değerlerle uyuşmayan bu eylem, tüm yetkililer tarafından durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı.

AA
ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pakistan asıllı Bölge Başkanvekili Shahid Shafi
ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pakistan asıllı Bölge Başkanvekili Shahid Shafi

Haziran ayında Cumhuriyetçi Partinin Fort Worth Bölgesi Başkanvekili olan Pakistan asıllı Shahid Shafi'nin, "Müslüman olduğu" için görevinden alınması istendi.

ABD'ye 28 yıl önce gelen ve travma cerrahı olan Pakistan asıllı Shafi'nin, Müslüman olmasından dolayı bazı Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından görevinden uzaklaştırılmaya çalışılması tepkilere yol açtı.

Teksas eyaletinin Southlake belediye üyeliğine seçilen, haziran ayında ise Fort Worth Bölgesi Cumhuriyetçi Parti Başkanvekili olan Shafi'nin, "İslam dini ve kurallarına bağlı olduğu ve İslami terör gruplarıyla bağlantılı olabileceği" iddiasıyla Cumhuriyetçi Partinin Bölge Sorumlusu Dorrie O’Brien ve destekçileri tarafından görevinden alınması istendi.

"Kendimizi yıkmayı bırakmalıyız"

O’Brien'ın, Shafi'yi görevinden almasını istediği Cumhuriyetçi Parti Bölge Başkanı Darl Easton, yaptığı açıklamada, "(O'Brien'nın) Bana verdiği tek sebep onun (Shafi) Müslüman olmasıydı. Bana verdiği tek sebep buydu." dedi.

Parti delegesi George P. Bush ise Shafi'ye yapılan ithamların ve görevinden alınması talebinin Amerikan değerleriyle örtüşmediğini belirtti.

Bush, "Bölge sorumlularını, çalışkan bir parti yetkilisini sırf dini inançlarından dolayı görevden alma girişimini durdurmaya çağırıyorum. Daha kapsayıcı bir Cumhuriyetçi Parti için çalışmalı ve eğer Texas'ı elimizde tutmak istiyorsak kendimizi yıkmayı bırakmalıyız." ifadelerini kullandı.

  • Öte yandan, Teksas Meclisi Başkanı Joe Straus da sosyal medya hesabından, "Bazı parti sorumluları, bir parti yetkilisini inancından dolayı partiden atmaya çalışıyor. Utanç verici, Amerikan ve Cumhuriyetçi değerlerle uyuşmayan bu eylem, tüm yetkililer tarafından durdurulmalıdır." açıklamasını yaptı.

Karşı çıkan parti yetkilileri de hedef alındı

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Shafi'nin kovulması için kampanya başlatan O’Brien önderliğindeki diğer parti üyeleri de açıklamalarından dolayı parti delegesi Bush ve Meclisi Başkanı Straus'u da hedef aldı.

Shafi'nin dinini yaşantısına dikkat eden ve camiye düzenli olarak gitmekle suçlayan yetkililer, kendilerine karşı çıkan diğer parti üyelerini de Teksas eyaletine "İslami şeriat düzeninin getirilmesine yardımcı olmakla" itham etti.

ABD Başkanı Donald Trump, görevinde ikinci yılını doldururken ülkedeki İslamofobi tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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