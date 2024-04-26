Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. ATA AÖF sınavları üç oturumda yapılacak. İşte, ATA AÖF ara sınav takvimi...

ATA AF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 27-28 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 1-2 Haziran 2024, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 27- 28 Temmuz Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF bahar dönemi sınav yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

ATA AÖF HARF NOTLARI

AA 4,00 BA 3,50 BB 3,00 CB 2,50 CC 2,00 FF 0,00 G Geçer Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

Erzurum Üniversitesi ATA AÖF ders geçme notu hesaplanırken, alınan puanlar bir harf üzerinden isimlendirilir. Hesaplama yapılırken, sistem üzerinden vize/final ve bütünleme ile hesapladığı bir dersten alınan puanlara göre şu harfleri verir;

30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB

75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir.

Bu hesaplama ve tanımlama sonunda sistemde FF olarak görülen dersler tekrar alınan ve 30'un altında puan alınan derslerdir. Aday o dersi tekrar almak zorunda kalır.







