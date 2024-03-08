ABD'de kalkış sırasında tekeri kopan yolcu uçağı acil iniş yaptı

ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı. Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak tekrar havalandı.